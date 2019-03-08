مكاسب للنساء و"السود" في سوق العمل بأمريكا

هسبريس - د.ب.أ

يحقق العاملون من النساء والسود مكاسب عندما يكون الاقتصاد الأمريكي مزدهرا لفترة ما ، وفقا لبحث أجرته رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ،ماري دالي، وآخرون.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن خبراء الاقتصاد الذين أجروا البحث قالوا في تقريرهم :"لقد خلصنا إلى دليل يوحي بأن العاملين المحرومين من المزايا على وجه التحديد يستفيدون من زيادة قوة سوق العمل عندما يكون قويا بالفعل ... فضلا على ذلك ، فإنه بالنسبة للنساء والسود تبدو هذه المكاسب على الأقل مستمرة إلى حد ما".

وبحث الخبراء في كيفية استفادة البالغين من سن 25 عاما إلى 64 عاما بالنمو في الفترة من عام 1976 إلى منتصف 2018، مع تحديد الدورة الاقتصادية وفقا لمعدل البطالة ككل: حيث أن الاقتصاديات "النشطة" هي تلك التي تقل فيها البطالة عن تقدير مكتب الميزانية في الكونغرس لما يسميه "المعدل الطبيعي".

ومثل دراسات سابقة، أظهروا أن السود وذوي الأصل الإسباني وأولئك الذين لا يتمتعون سوى بقدر محدود من التعليم يواجهون نتائج سيئة في سوق العمل عندما يتعثر الاقتصاد ، ويحققون نتائج أقوى عندما يكون الاقتصاد قويا.

ولكن النتيجة الأهم التي خلص إليها البحث ، هي أن الاستفادة التي تحصل عليها الأقليات تكون مكثفة خلال فترات الازدهار في سوق العمل واحتمال أن تستمر لفترة على الأقل بعد ذلك، هي مهمة بالنسبة للسياسة النقدية.