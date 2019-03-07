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الرئيسية | خارج الحدود | مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حراسة مشددة

مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حراسة مشددة

مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حراسة مشددة
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 07 مارس 2019 - 15:36

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 109 مستوطنا وطالبا تلموديا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وأشارت إلى أن المستوطنين وطلبة المعاهد التلمودية، نفذوا جولات استفزازية في أرجاء المسجد الأقصى، واستمعوا إلى شروحات حول أكذوبة الهيكل المزعوم.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم هذه الاقتحامات من خلال "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد الأقصى الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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