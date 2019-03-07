مئات المحامين يعارضون ترشح بوتفليقة في الجزائر

هسبريس - د.ب.أ

نظم مئات المحامين الجزائريين وقفة احتجاجية سلمية بالقرب من مقر المجلس الدستوري بالعاصمة الجزائرية، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ورفع المحتجون أيضا شعارات تطالب باستقلال القضاء وحماية الدستور. وكان العديد من المحامين نظموا وقفات احتجاجية بالعديد من المحاكم.

وحمل "الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين" المجلس الدستوري المسؤولية التاريخية عن قبول أوراق ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، بدعوى "عدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية".

وقال طارق مراح، عضو النقابة الجزائرية للمحامين، إن احتجاج المحامين بمثابة الخطوة الداعمة للحراك الشعبي، الذي خرج إليه الجزائريون، منذ ما يزيد عن 10 أيام، لرفض ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية مقبلة، مشيرا إلى "المحامين من الشعب ومطالبهم لن تحيد عما يتصرح به المحتجون من مختلف طبقات المجتمع الجزائري".

وأشار مراح، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أن قرار المسيرة جاء "امتدادا لاجتماع المحامين، ممثلا في كل النقابات الجهوية لمختلف ولايات ومناطق الجزائر".

ولفت الانتباه إلى أن المحامين الذين انطلقوا اليوم من مقر وزارة الطاقة بالعاصمة متوجهين نحو المجلس الدستوري، دون أن يعترضهم رجال الأمن، طالبوا "بعدم تمرير العهدة الخامسة وعدم قبولها، وتأجيل الانتخابات الرئاسية وتنظيمها في آجال أقصاها سنة، وإسقاط حكومة أويحيى وتعويضها بحكومة تكنوقراط تتشكل من شخصيات وكفاءات مستقلة لتسيير المرحلة المقبلة لقيادة البلاد مؤقتا نحو استقرار حقيقي ".

وأكد مراح أن المحامين وقعوا على رسالة حملت نداء لإعلاء القانون على كل الأصوات في البلاد بما فيها السلطة، قائلا إن "مطالبنا ورسالتنا، هي نفسها مطالب الشارع، لكن رفعنا مبتغى الشعب بدقة أكثر للمجلس الدستوري كما حولنا النداءات العفوية إلى أسلوب مؤطر بهدف بناء دولة جديدة".