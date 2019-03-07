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الرئيسية | خارج الحدود | الدنمارك تتهم 14 شخصا بتداول فيديو "شمهروش"

الدنمارك تتهم 14 شخصا بتداول فيديو "شمهروش"

الدنمارك تتهم 14 شخصا بتداول فيديو "شمهروش"
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 07 مارس 2019 - 15:13

قالت الشرطة الدنماركية، اليوم الخميس، إنه تم اتهام 14 شخصا بتهمة تداول مقطع فيديو لمقتل مواطنة دنماركية في دجنبر الماضي أثناء زيارتها للمغرب.

وكان قد تم العثور على جثتي الدنماركية لويزا فيستراغر جسبرسن والنرويجية مارن يولاند في 17 دجنبر الماضي في "شمهروش" بالقرب من قمة جبل توبقال.

وتعتقد السلطات المغربية أن حادث القتل كان عملا إرهابيا، وألقت القبض على نحو 20 شخصا لصلتهم بالحادث.

وقال مفتش الشرطة مايكل كيلغارد بشرطة إيست يوتلاند: "من بين 118 تقريرا قمنا بتلقيهم ومراجعتهم، تم توجيه اتهامات في 14 حالة"، مضيفا أنه تم اتهام 14 شخصا بانتهاك القانون الجنائي من خلال تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك ماسنجر".

وأفاد نائب المدعي العام جاكوب بيرجر نيلسون إنه تم اتهام 12 شخصا بانتهاك قواعد الخصوصية، بينما تصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الخميس 07 مارس 2019 - 15:24
تلك المجرمين الحثالة متى سيتم الحكم عليهم بالإعدام وأين سيتم إعدامهم
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