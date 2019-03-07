فجوة التوظيف بين الجنسين تتقلص في أوروبا

هيلين فيسيندن*

يعتبر "اليوم العالمي للمرأة"، الذي يحل في الثامن من مارس من كل عام، ومن المقرر أن يتم الاحتفال به غدا الجمعة، مناسبة جيدة لتسليط الضوء على تعثر تحقيق المساواة بين الجنسين.

ولكن من الممكن أن يظهر ذلك اليوم أيضا ما أحرزته المرأة من مكاسب، إذ يعتبر "مجال التوظيف" أحد الأمثلة الأكثر وضوحا بهذا الشأن.

ويشار إلى أن الفارق بين نسبة الرجال والنساء البالغين العاملين - وهو ما يعرف بـ"الفجوة بين الجنسين في التوظيف" – قد تقلص بشكل حاد في أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، وهو أول عام تتوفر فيه بيانات كاملة بهذا الشأن، حسب وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).

وحدث ذلك في جميع دول الاتحاد الأوروبي، تقريبا، على الرغم من أن التكتل الأوروبي لديه تباينات واسعة في معايير التمييز بين الجنسين، والنمو الاقتصادي، والسياسات الاجتماعية.

ويشير الكثير من الباحثين إلى تحولات طويلة المدى في تفسير هذا الاتجاه، بدءا من ارتفاع مستويات تعليم النساء، إلى الانتقال من الاقتصاديات التي تركز على التصنيع الثقيل، إلى تلك التي تقوم على الخدمات، حيث لا تعتبر القوة البدنية ضرورية.

وهناك جدل أكبر يتعلق بآثار سياسات معينة - مثل إجازة الأمومة والأبوة، ورعاية الأطفال - التي تبنتها الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي مؤخرا.

ومن جانبها، تصف باربرا بترونجولو، وهي خبيرة اقتصادية في جامعة كوين ماري، وفي "مركز الأداء الاقتصادي" في لندن، التقارب في معدلات التوظيف خلال العقد الماضي بأنه استمرار للاتجاهات التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، ولاسيما في التعليم والصحة وتراجع أهمية الصناعة .

وتقول بترونجولو: "كثير من العوامل المحركة لإلحاق المرأة بالقوة العاملة بدأت منذ عقود...وفي التعليم، انعكست الفجوات بين الجنسين".

النساء في العمل

تظهر الأرقام وجود تغير سريع في خريطة القوة العاملة منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي. وفي الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، تقلصت الفجوة بين الجنسين في مجال التوظيف من 9،15 بالمائة في عام 2005، إلى 5،11 بالمائة عام 2017؛ بينما شهدت الدول في منطقة اليورو، والبالغ عددها 19 دولة، انخفاضا أكبر، من 3،17 بالمائة إلى 2،11 بالمائة.

وعلى الرغم من هذا التقارب، فإن هذه الأرقام تخفي فروقا كبيرة بين الدول الأعضاء. وتعد الفجوة أصغر بكثير في الدول الاسكندينافية ودول البلطيق – حيث تتراوح بين 4 و6 بالمائة - بينما تقترب من 20 بالمائة في اليونان وإيطاليا.

وتعتبر المجر الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي انخفضت فيها نسبة النساء العاملات بالمقارنة مع الرجال، ما أدى إلى توسيع الفجوة من 6،13 بالمائة إلى 3،15 بالمائة.

ادفع واسحب

ترى بترونجولو أن ارتفاع مستويات التعليم لدى المرأة يعتبر محركا رئيسيا وراء ارتفاع أعداد النساء في القوة العاملة. ومن المهم أيضا أن الاقتصاديات المتقدمة ابتعدت عن التصنيع واتجهت نحو الخدمات؛ "وهو أمر كان له تأثير هائل في ما يتعلق بنوع الجنس في العمل".

وعلى النقيض من ذلك، فإن تحول أدوار الجنسين "كان أكثر تدرجا من تلك التغييرات الأخرى"، حسب بترونجولو، مضيفة: "ومازال ذلك يختلف كثيرا في أنحاء أوروبا"؛ وتقول إن التقارب الدراماتيكي في معدلات التوظيف ببعض الدول التقليدية بصورة أكبر في أوروبا يأتي مدفوعا بنفس الأسباب الموجودة في الدول الأخرى.. ومع ذلك بدأت من نقطة تعمل فيها قلة قليلة نسبيا من النساء.

من ناحية أخرى، تقول إيما توميني، الخبيرة الاقتصادية في جامعة يورك ببريطانيا، إنه من الممكن أن تكون الأزمات المالية التي أضرت بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي قد لعبت دورا أيضا.

وكانت أزمة الائتمان الحادة في تلك الدول، التي تشمل إسبانيا واليونان، تعني توقف الكثير من الرجال عن العمل - ما قلل من حصتهم في القوة العاملة.

جبهة السياسة

في الاتحاد الأوروبي وخارجه، يستمر النقاش حول مدى فعالية السياسات الحكومية الخاصة بشؤون الأسرة.

وقد بحثت بترونجولو والاقتصادية كلوديا أوليفيتي، من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة، تأثير مثل هذه الإجراءات، ووجدت أن الإنفاق العام على الرعاية النهارية، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، كانا أكثر فعالية من الإجازة مدفوعة الأجر في ما يتعلق برفع مشاركة المرأة في القوة العاملة.

ووجدت دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية وشملت 18 دولة أن الرعاية النهارية المدعومة من الدولة هي واحدة من العديد من العوامل التي تعزز الزيادة في عدد النساء العاملات.

وعلى النقيض من ذلك، تظهر العديد من الدراسات أن الإجازات مدفوعة الأجر يكون لها تأثير أقل. ولكن توميني تلحظ أن من المحتمل أن تكون تلك الإجازات ذات تأثير أكبر عندما يستخدمها الآباء وليس الأمهات، وتقول: "عندما يأخذ الآباء الإجازة فإن رعاية الأطفال تميل إلى التشارك بصورة أكثر مساواة بين الوالدين بمجرد عودتهما إلى العمل...وتتحدى السياسة الأعراف الاجتماعية في ما يتعلق بأدوار الجنسين في الأبوة والأمومة".