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الرئيسية | خارج الحدود | التجارة الخارجية تتراجع بنسبة 13,8% في الصين

التجارة الخارجية تتراجع بنسبة 13,8% في الصين

التجارة الخارجية تتراجع بنسبة 13,8% في الصين
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 09 مارس 2019 - 02:35

تراجع حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 13.8% على أساس سنوي، في فبراير الماضي، ليصل إلى 266.36 مليار دولار أمريكي، وفقا لما اعلنته المصلحة العامة للجمارك ببكين.

وانخفضت الصادرات بنسبة 20.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 135.24 مليار دولار، كما تراجعت الواردات بنسبة 5.2% لتصل إلى 131.12 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

جدير بالذكر أن حجم التجارة الخارجية في الصين ارتفع بواقع 9.7% على أساس سنوي في 2018؛ ليصل إلى 30.51 تريليون يوان (4.51 تريليون دولار) .

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