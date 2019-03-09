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التجارة الخارجية تتراجع بنسبة 13,8% في الصين
السبت 09 مارس 2019 - 02:35
تراجع حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 13.8% على أساس سنوي، في فبراير الماضي، ليصل إلى 266.36 مليار دولار أمريكي، وفقا لما اعلنته المصلحة العامة للجمارك ببكين.
وانخفضت الصادرات بنسبة 20.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 135.24 مليار دولار، كما تراجعت الواردات بنسبة 5.2% لتصل إلى 131.12 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
جدير بالذكر أن حجم التجارة الخارجية في الصين ارتفع بواقع 9.7% على أساس سنوي في 2018؛ ليصل إلى 30.51 تريليون يوان (4.51 تريليون دولار) .