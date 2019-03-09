هوليوود تريد شراء حقوق قصة أطفال كهف تايلاند

هسبريس - إفي

ذكرت مصادر رسمية أن شركة انتاج من هوليوود تعتزم شراء حقوق قصة الأطفال الذين علقوا في كهف بتايلاند مع مدربهم ،17 يوما، لتصورها في مسلسل أو فيلم قد يعرض على منصة "نتفليكس" الرقمية.

وذكرت شركة "13Tham Luang" التايلاندية، المالكة لحقوق صورة الأطفال ومدربهم، أنه من المرتقب التوقيع على الاتفاق منتصف الشهر الجاري مع شركة "SK Global Entertainment" الأمريكية.

وأوضحت الشركة التايلاندية ان الاتفاق يجب أن يؤكد عرض العمل على منصة "نتفليكس".

وكان الأطفال الذين ينتمون لفريق كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، ومدربهم (25 عاما) قد توجهوا في 23 يونيو الماضي لاستكشاف كهف "تام لوانج"، الواقع داخل حديقة غابات "كون نام نانج نون" في مقاطعة تشيانج راي، والمعروف بأنه وجهة سياحية بالبلد الآسيوي، حين فاجأتهم عاصفة وسقوط أمطار غزيرة، ما أدى لغرق الكهف بالمياه بشكل جزئي.

ونجا الأطفال والمدرب من الغرق بعد أن صعدوا لصخرة عالية داخل الكهف لتجنب المياه الصاعدة، وعقب عمليات بحث طويلة شارك بها ما يقرب من ألف و300 شخص: ما بين أفراد بالجيش التايلاندي وعناصر فرق إنقاذ ومتطوعين بالإضافة إلى خبراء من الولايات المتحدة واليابان والصين وأستراليا، تم العثور عليهم سالمين.

وبعدها بدأت عملية إنقاذ معقدة، كللت بإجلاء جميع الأطفال والمدرب سالمين في العاشر من يوليو/تموز ، ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد أن ظلوا 17 يوما داخل الكهف.