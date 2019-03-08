24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4513:4316:5819:3320:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. آية الكاهية .. يد مغربية "ناعمة" تحنو على النازحين صوب تركيا (5.00)

  2. سوريا تجمع تبرعات دولية أكثر من الحجم المتوقّع (5.00)

  3. شفاء "مريض لندن" من "السيدا" يقرب العلماء من علاج ناجع للداء (5.00)

  4. توفيق: المغرب ليس أول مصدر للكيف .. و"الترامادول" ينتشر بالبلاد (5.00)

  5. الحكومة تعلن إجراءات تنفيذ مثالية الإدارة لإرساء التنمية المستدامة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ميركل ترفض تحكّم أمريكا في سفن حربية ألمانية

ميركل ترفض تحكّم أمريكا في سفن حربية ألمانية

ميركل ترفض تحكّم أمريكا في سفن حربية ألمانية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 08 مارس 2019 - 21:50

أفادت تقارير صحفية بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت ضغوطا أمريكية، الشهر الماضي، لإجراء مناورة بحرية قرب الأراضي الروسية؛ بغرض استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على هذا الأمر قولهم إنه "خلال اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، الذي عقد يوم 16 فبراير الماضي، دعا نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ميركل إلى إرسال سفن حربية عبر مضيق يفصل بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي الروسي، بغرض توجيه رسالة لبوتين بأن الغرب لن يتنازل عن حق المرور في هذه المياه".

وذكر المسؤولون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، أن المستشارة الالمانية رفضت هذا الاقتراح، متذرعة بتحفظات من الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو. بينما رفض متحدث باسم ميركل التعقيب على هذه التقارير.

جدير بالذكر أن "مضيق كيرش"، الذي يصل عرضه إلى ثلاثة كيلومترات، يعتبر بمثابة منطقة توترات؛ حيث يسعى الرئيس الروسي إلى إحكام قبضته على شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، في تحد للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موسكو.

وذكرت "بلومبرغ" أن ميركل أبدت استعدادها لإرسال قافلة سفن حربية عبر المضيق، باعتبارها مناورة لمرة واحدة بالتنسيق مع الفرنسيين، ولكن بوروشينكو ذكر أن هذه الخطوة ليست كافية لحل مشكلته، قائلا إنه يريد أن يبقى المضيق مفتوحا بشكل دائم، حسب ما أوضح المسؤولون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.