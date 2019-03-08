ميركل ترفض تحكّم أمريكا في سفن حربية ألمانية

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت تقارير صحفية بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت ضغوطا أمريكية، الشهر الماضي، لإجراء مناورة بحرية قرب الأراضي الروسية؛ بغرض استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على هذا الأمر قولهم إنه "خلال اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، الذي عقد يوم 16 فبراير الماضي، دعا نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ميركل إلى إرسال سفن حربية عبر مضيق يفصل بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي الروسي، بغرض توجيه رسالة لبوتين بأن الغرب لن يتنازل عن حق المرور في هذه المياه".

وذكر المسؤولون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، أن المستشارة الالمانية رفضت هذا الاقتراح، متذرعة بتحفظات من الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو. بينما رفض متحدث باسم ميركل التعقيب على هذه التقارير.

جدير بالذكر أن "مضيق كيرش"، الذي يصل عرضه إلى ثلاثة كيلومترات، يعتبر بمثابة منطقة توترات؛ حيث يسعى الرئيس الروسي إلى إحكام قبضته على شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، في تحد للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موسكو.

وذكرت "بلومبرغ" أن ميركل أبدت استعدادها لإرسال قافلة سفن حربية عبر المضيق، باعتبارها مناورة لمرة واحدة بالتنسيق مع الفرنسيين، ولكن بوروشينكو ذكر أن هذه الخطوة ليست كافية لحل مشكلته، قائلا إنه يريد أن يبقى المضيق مفتوحا بشكل دائم، حسب ما أوضح المسؤولون.