إصابة أشخاص بشظايا تدمير طائرة في السعودية

هسبريس ـ مُتابعة

أصيب خمسة أشخاص بجروج جراء سقوط شطايا تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، في اتجاه مدينة "أبها" جنوب غرب السعودية.

وقالت المديرية المحلية للدفاع المدني، في بيان، إنها" رصدت سقوط شظايا اعتراض طائرة بدون طيار، أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في اتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها، مما نتج عنه إصابة 5 خمسة مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية". وأضاف المصدر أن الحادث تسبب أيضا في أضرار طفيفة ومتوسطة لمركبات وعدد من المنازل.

من جهتها، أعلنت قيادة قوات التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت طائرة بدون طيار معادية، في اتجاه مدينة "أبها"، ما نتج عنه "تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية"، مضيفا: "من خلال فحص حطام الجسم، من قبل المختصين، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية؛ بخصائص ومواصفات إيرانية".