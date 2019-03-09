مجموعة الاتصال الدولية تعلن هدنة شرق أوكرانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت مجموعة الاتصال الدولية عن هدنة جديدة في إقليم الدونباس الواقع شرق أوكرانيا .

فقد أعلنت مجموعة الاتصال الدولية الثلاثية، المعنية بالصراع المسلح في إقليم الدونباس والتي تعقد اجتماعاتها في عاصمة بيلاروسيا مينسك، عن هدنة جديدة مع الحرص على تنفيذ اتفاقيات مينسك، المبرمة قبل نحو ثلاث سنوات، وتخفيف حدة التوتر.

وأعلن المندوب الأوكراني لدى مجموعة الاتصال الثلاثية في مينسك، يفغين مارتشوك، عن توصل الأطراف المعنية لاتفاق هدنة جديدة في إقليم الدونباس، يبدأ سريانه من منتصف ليلة اليوم.

وكشف مارتشوك في تصريحات صحافية، أن الاجتماع الخاص باتفاق الهدنة استمر لمدة سبع ساعات متواصلة ليتم الاتفاق، نهائيا، على وقف إطلاق النار في إقليم الدونباس الذي يعرف مواجهات عسكري شبه يومية، منذ سنة 2014، بين الجيش النظامي الأوكراني والمسلحين الموالين لروسيا .

واندلعت المواجهات المسلحة بين قوات الحكومة الأوكرانية والمسلحين المعنيين في منطقة الدونباس منذ أبريل 2014، ما أسفر عن مقتل أزيد من 10 آلاف شخص ما بين عسكريين ومدنيين .