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الرئيسية | خارج الحدود | جندي عراقي يقتل خمسة من زملائه في بغداد

جندي عراقي يقتل خمسة من زملائه في بغداد

جندي عراقي يقتل خمسة من زملائه في بغداد
هسبريس - إفي
الجمعة 08 مارس 2019 - 17:38

لقي خمسة جنود عراقيين مصرعهم عقب تعرضهم لإطلاق نار داخل أحد المعسكرات التابعة للجيش في العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الاعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن "قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقا بمقتل خمسة جنود بحادث اطلاق نار داخل وحدتهم".

وأضاف المصدر نفسه أن "القيادة القت القبض على القاتل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بينما ذكر ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي، طلب عدم ذكر اسمه ضمن تصريح لـ"إفي"، أن "جنديا عراقيا اطلق النار من سلاح رشاش على مجموعة من زملائه في أحد معسكرات الجيش في منطقة ابو غريب، غربي بغداد".

وأضاف الضابط ذاته أنه "تم اعتقال القاتل؛ وهو يخضع حاليا للتحقيق لمعرفة الاسباب التي تقف وراء الحادث"، وأشار إلى أنه "تم نقل جثث الضحايا إلى الطب الشرعي تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مجند الجمعة 08 مارس 2019 - 17:57
هدا الحادت غير مقصود ربما لم يفرغ السلاح من الرصاص قبل دخوله الثكنة .
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