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الرئيسية | خارج الحدود | الكوبيون يجرّبون أنترنيت الجيل الرابع لأول مرة

الكوبيون يجرّبون أنترنيت الجيل الرابع لأول مرة

الكوبيون يجرّبون أنترنيت الجيل الرابع لأول مرة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 08 مارس 2019 - 20:41

تعتزم السلطات الكوبية إجراء تجربة على تشغيل خاصية "4G" على الهواتف الذكية بالعاصمة هافانا .

وأوضح متخصصو شركة الاتصالات الكوبية، المؤسسة الحكومية التي تحتكر قطاع الاتصالات بالجزيرة، أن الهدف الأساسي للتجربة يتمثل في تقييم جهد الشبكة وإزالة جزء من الحمل الذي يولده تداول المعلومات عبر الهواتف الذكية في الشبكة التي تعتمد حاليا على "3G".

وستجري التجربة على هواتف نحو 10 آلاف من الزبناء المشتركين في خدمة لا تقل عن 2.5 جيغابايت، وذلك لمدة شهر كامل.

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