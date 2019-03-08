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الرئيسية | خارج الحدود | سوريا تجمع تبرعات دولية أكثر من الحجم المتوقّع

سوريا تجمع تبرعات دولية أكثر من الحجم المتوقّع

سوريا تجمع تبرعات دولية أكثر من الحجم المتوقّع
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 08 مارس 2019 - 22:30

ارتفعت المساعدات الدولية لضحايا النزاع في سوريا خلال عام 2018 بنسبة 38% عما تعهدت به الجهات المانحة، لتصل إلى ستة مليارات دولار، حسب ما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي.

وفي المؤتمر الأخير، الذي عقد العام الماضي في بروكسل لجمع تبرعات لسوريا في المستقبل، تعهدت 34 دولة مانحة والاتحاد الاوروبي بتقديم 4.3 مليارات دولار لإنفاقها في 2018 على أنشطة إنسانية وأعمال تنمية وتحقيق الاستقرار في الدولة والمنطقة.

ونشر الاتحاد الأوروبي تقريرا حول تسلم المساعدات قبيل عقد المؤتمر الجديد لدعم سوريا (الثالث) الأسبوع المقبل. وكشف أن المساعدات التي وصلت فعليا تجاوزت التوقعات، وأن الأموال المستلمة تجاوزت بنسبة 38% ما تم التعهد به في البداية لسوريا ودول مثل الاردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر؛ وهي البلدان المتضررة من النزاع السوري.

وفيما يتعلق بالأموال التي منحتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومؤسساته، فقد تجاوزت 56% عما تعهدت به لتصل إلى 4.7 مليارات دولار في 2018.

وكانت 21 دولة مانحة، بالاضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قد تعهدت العام الماضي بتقديم 3.5 مليارات دولار عن الفترة 2019-2020. كما تم منح قروض بقيمة 16.4 مليار دولار للدول التي تستضيف لاجئين سوريين عن الفترة 2018-2020، أي ما يمثل 77% من الهدف المعلن بـ21 مليار دولار.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الهدف في المؤتمر المقبل هو "الإبقاء على التزام دولي وتعزيز الدعم للشعب السوري واللاجئين في المنطقة والبلدان التي تستضيفهم وتوفر لهم مساعدات انسانية. وأشار إلى أن المؤتمر سيرسل رسالة قوية للمجتمع الدولي للتعبير عن دعمه لعملية سياسية يقودها السوريون بدعم من الأمم المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مهاجرة الجمعة 08 مارس 2019 - 22:52
الله اجمع شمل اخواننا السوريين ويهديهم الى مافيه خير بلادهم
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