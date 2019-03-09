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الرئيسية | خارج الحدود | عناصر جيش ألمانيا تتسلح بالزهور في برلين

عناصر جيش ألمانيا تتسلح بالزهور في برلين

عناصر جيش ألمانيا تتسلح بالزهور في برلين
هسبريس - د.ب.أ
السبت 09 مارس 2019 - 02:53

قامت جنديات الجيش الألماني بتوزيع ألف زهرة على نساء مارات أمام بوابة "براندنبورج" التاريخية، في العاصمة الألمانية برلين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية إن القوات تتودد للشابات بهذه الفعالية، وأضافت: "تمتلك النساء في الجيش الألماني كل الفرص للعمل في جميع المناصب بقدراتها الخاصة، بدءا من بحارة وحتى جنرال".

وبحسب وزارة الدفاع الألمانية؛ كانت هناك 260 امرأة تخدم في الجيش الألماني قبل 30 عاما، فيما يبلغ عدد النساء بالجيش حاليا نحو 22.100.. وأضافت أن ثلث طلبات التقدم لوظائف الضباط بالجيش تم تقديمها من نساء خلال العام الماضي.

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