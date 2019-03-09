24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/03/2019
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:44
|13:43
|16:58
|19:34
|20:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- آية الكاهية .. يد مغربية "ناعمة" تحنو على النازحين صوب تركيا
- إيمان وسارة .. يقظة ترافق ركاب الرحلات اليومية لعربات "البراق"
- بيْطرَة بصيغة المؤنّث
- كل عام وأنتن بخير
- الملك محمد السادس يقدّم تعازيه لخادم الحرمين
آية الكاهية .. يد مغربية "ناعمة" تحنو على النازحين صوب تركيا (5.00)
- قضاء الدار البيضاء يبرئ 60 ألف موزع من تهمة "البيع الهرمي" - (91)
- بنكيران ينتقد "مجلس المنافسة" ويربط بوعياش بالأصالة والمعاصرة - (82)
- جلسة كولر ومساهل تقر بالجزائر طرفا رئيسيا في نزاع الصحراء - (65)
- مسيرات جزائرية حاشدة ترفض حصول بوتفليقة على "ولاية خامسة" - (59)
- "فرانس تيليكوم" تشن حربا اقتصادية على اتصالات المغرب بإفريقيا - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
عناصر جيش ألمانيا تتسلح بالزهور في برلين
السبت 09 مارس 2019 - 02:53
قامت جنديات الجيش الألماني بتوزيع ألف زهرة على نساء مارات أمام بوابة "براندنبورج" التاريخية، في العاصمة الألمانية برلين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية إن القوات تتودد للشابات بهذه الفعالية، وأضافت: "تمتلك النساء في الجيش الألماني كل الفرص للعمل في جميع المناصب بقدراتها الخاصة، بدءا من بحارة وحتى جنرال".
وبحسب وزارة الدفاع الألمانية؛ كانت هناك 260 امرأة تخدم في الجيش الألماني قبل 30 عاما، فيما يبلغ عدد النساء بالجيش حاليا نحو 22.100.. وأضافت أن ثلث طلبات التقدم لوظائف الضباط بالجيش تم تقديمها من نساء خلال العام الماضي.