تراجع البطالة إلى 3.8 بالمائة في الولايات المتحدة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الإدارة الأمريكية تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة 0.2% في فبراير الماضي الذي شهد توفير 20 ألف وظيفة جديدة.

ويواصل الاقتصاد الأمريكي، بذلك، الإقتراب من المستوى القياسي للتوظيف، لكن توفير 20 ألف وظيفة جديدة يظل أقل بكثير من توقعات المحللين الذين توقعوا توفير 175 ألفا.

ويعد تسجيل 20 ألف وظيفة جديدة المعدل الأدنى في الأشهر الـ17 الأخيرة، بينما بلغ متوسط العام الأخير 200 ألف وظيفة، بينما ارتفع متوسط الراتب في فبراير الماضي 11 سنتا في الساعة؛ ليبلغ 27.66 دولار.

وارتفعت الأجور في الأشهر الـ12 الأخيرة بنسبة 3.4% بمعدل أعلى من الشهر الماضي عندما ارتفعت 3.2%. وكان هذا الشهر رقم 100 الذي ينمو فيه التوظيف بشكل متواصل في الولايات المتحدة في أطول فترة نمو في سوق العمل.