24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:44
|13:43
|16:58
|19:34
|20:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إيمان وسارة .. يقظة ترافق ركاب الرحلات اليومية لعربات "البراق"
- بيْطرَة بصيغة المؤنّث
- كل عام وأنتن بخير
- مدانة بـ20 عاما حبسا تتسلح بالإرادة والدراسة لتسلق أسوار السجن
- الملك محمد السادس يقدّم تعازيه لخادم الحرمين
- بنكيران ينتقد "مجلس المنافسة" ويربط بوعياش بالأصالة والمعاصرة - (105)
- باحث: "حراك الجزائر" لن يغير عقيدة عداء "قصر المرادية" للمملكة - (99)
- مسيرات جزائرية حاشدة ترفض حصول بوتفليقة على "ولاية خامسة" - (72)
- جلسة كولر ومساهل تقر بالجزائر طرفا رئيسيا في نزاع الصحراء - (66)
- مدانة بـ20 عاما حبسا تتسلح بالإرادة والدراسة لتسلق أسوار السجن - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مسيرة بيضاء" للممرضين تجوب شوارع لشبونة
نزل آلاف الممرضين والممرضات بزيهم الأبيض إلى شوارع لشبونة حاملين زهورا بيضاء للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين أوضاع العمل وللاحتجاج على تعامل الحكومة البرتغالية السيئ مع الخلاف المستمر منذ فترة طويلة.
وقدرت الشرطة أن نحو ستة آلاف من النساء والرجال، الذين جاء الكثير منهم في حافلات من شتى أنحاء البرتغال، شاركوا في "المسيرة البيضاء" للاحتفاء بمهنة التمريض في يوم المرأة العالمي أمس الجمعة.
وقال منظمو المسيرة إن عدد المشاركين كان عشرة آلاف.
وقالت سونيا فيجاس وهي إحدى المنظمات من الحركة الوطنية للممرضات "ما أردنا تحقيقه من هذه المسيرة تحقق. شارك عشرة آلاف شخص على الأقل. موجة جميلة من البشر الذين ارتدوا الأبيض لإبداء الوحدة في مهنتنا".
وكُتب على بعض اللافتات التي رفعها الممرضون والممرضات "لا للخوف!" و"سنقاتل!" و"لا للابتزاز" في إشارة إلى موقف الحكومة التفاوضي.
وكان الممرضون والممرضات نظموا الشهر الماضي إضرابا دام ثلاثة أسابيع مما أدى إلى تأجيل نحو خمسة آلاف عملية جراحية وفقا لأرقام الحكومة. وأدى إضراب مشابه العام الماضي إلى إلغاء نحو 7500 جراحة.
وتم تعليق الإضراب في 22 فبراير عندما وافقت الحكومة على استئناف المحادثات مع النقابات بعد أن قالت إن الاضرابات غير قانونية وهددت بفرض عقوبات على المضربين.
وجرت الجولة الأولى من المحادثات يوم الخميس ووقعت الحكومة خلالها بروتوكولا للتفاوض على اتفاق عمل جماعي للممرضين والممرضات إلا أن إحدى أكبر نقابتين للتمريض في البلاد دعت سريعا إلى إضراب جديد في أبريل.
وقالت النقابة إنها قد تلغي الإضراب إذا كانت المحادثات مع الحكومة بناءة.
ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية من المحادثات في 21 مارس.