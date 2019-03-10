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كُتّاب وآراء
الصين تتعهد بإجراءات للحفاظ على "النمو التجاري"
قال وزير التجارة الصيني تشونج شان السبت إن الصين ستتخذ إجراءات تسعى إلى الحفاظ على نمو تجاري مستقر وتحسين التنافسية في خضم الخلافات مع الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي على هامش أعمال الدورة التشريعية السنوية للبلاد، أكد تشونج أن الحكومة ستعمل على تيسير التجارة من خلال تأمين ائتمان الصادرات والتمويل وغيرها لتخفيف الأعباء على شركات التجارة الخارجية وزيادة كفاءتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وأبرز تشونج أن "تجارة الصين ضخمة الحجم بشكل عام، غير أن قدرتها التنافسية ليست كافية"، مضيفا أن الوزارة "ستشجع صادرات المنتجات ذات التقنية العالية والجودة العالية وذات القيمة المضافة العالية".
وبسؤاله عن تأثير الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، أكد تشونج أن الصين تأمل في أن تحافظ على نمو "مستقر" لتجارتها الخارجية خلال 2019.
وأشار تشونج إلى أن الصين ستعزز التعاون الدولي عبر مبادرة الحزام والطريق، وستستكشف الأسواق التجارية الناشئة، كما سيتم توسيع نطاق الواردات وتحسين هيكلها لتلبية الطلبات المحلية.