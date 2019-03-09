الجزائر تواجه الحراك بتسبيق عطلة الربيع للطلبة

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت وزارة التعليم العالي الجزائرية اليوم السبت تقديم العطلة الربيعية السنوية لطلبة الجامعات على أن تبدأ غدا الأحد.

وقالت الوزارة، في تعليمة عاجلة اليوم، إنها قدمت موعد العطلة الربيعية السنوية لتبدأ من غد الأحد حتى الرابع من أبريل، لمدة 25 يوما.

وجرت العادة في الجزائر أن تكون العطلة الربيعية لمدة أسبوعين على الأكثر، ابتداء من يوم 21 مارس من كل عام.

وأشارت التعليمة إلى أن الاداريين وأعوان المصالح غير معنيين بها.

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا منذ 22 فبراير الماضي للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأركان نظامه.