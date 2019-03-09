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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تواجه الحراك بتسبيق عطلة الربيع للطلبة

الجزائر تواجه الحراك بتسبيق عطلة الربيع للطلبة

الجزائر تواجه الحراك بتسبيق عطلة الربيع للطلبة
هسبريس - د.ب.أ
السبت 09 مارس 2019 - 14:30

أعلنت وزارة التعليم العالي الجزائرية اليوم السبت تقديم العطلة الربيعية السنوية لطلبة الجامعات على أن تبدأ غدا الأحد.

وقالت الوزارة، في تعليمة عاجلة اليوم، إنها قدمت موعد العطلة الربيعية السنوية لتبدأ من غد الأحد حتى الرابع من أبريل، لمدة 25 يوما.

وجرت العادة في الجزائر أن تكون العطلة الربيعية لمدة أسبوعين على الأكثر، ابتداء من يوم 21 مارس من كل عام.

وأشارت التعليمة إلى أن الاداريين وأعوان المصالح غير معنيين بها.

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا منذ 22 فبراير الماضي للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأركان نظامه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - تيزي وزو السبت 09 مارس 2019 - 14:43
إبتداء من الأحد 10 مارس 2019 سيكون هناك إضراب في جميع مدن الجمهورية الجزائرية لا لتسديد فاتورة الكهرباء والماء والغاز إغلاق جميع محلات تجارية لمدة 5 أيام تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى تستجيب السلطات لمطالب الشعب المشروعة وهي لا للعهدة الخامسة
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57
2 - ع.الحميد السبت 09 مارس 2019 - 14:47
اتمنى ان لا يقطع النظام الانترنيت على الشعب.لانه الكفيل بمحاصرة الجماعة الحاكمة.
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26
3 - عجبي....! السبت 09 مارس 2019 - 14:49
كل شيء يغير و يبدل لأجل حكام العرب....لو استغل نصف المجهود المبذل لبقائهم في تنمية الدول العربية لتغيرالحال إلى الأفضل حتما
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36
4 - x ben X السبت 09 مارس 2019 - 14:51
وما دخل الطلبة و التعليم في السياسة!! أم يريدون تفرقة و إثارة الشعب بمثل هذه القرارات؟! هذه هي حال الحكومات الدكتاتورية
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22
5 - محلل متتبع السبت 09 مارس 2019 - 14:52
الجزائر: تسبيق عطلة الربيع للطلبة، هل بدأ النظام الجزائري الخطة 6/9 ضد بوتفليقة بهذا الإجراء تزامنا مع الاحتجاجات؟
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11
6 - متتبع السبت 09 مارس 2019 - 14:55
الحراك الحقيقي يجب أن يقوم به المقيمين بجونيف أمام المستشفى و مطالبة الإدارة بتسليمهم شهادة طبية بأن صحة بوتفليقة تسمح له بأن يسير البلاد
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23
7 - هشام السبت 09 مارس 2019 - 15:03
الصراحة مستوى الطبقات الحاكمة في البلدان العربية في الحضيض.
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2
8 - ملاحظ السبت 09 مارس 2019 - 15:08
حكام الجزائر ينهجون سياسة لا تختلف كثيرا عن السياسة التي ينهجها مادورو و الموزمبيق و زيمبابوي !! الشعب الجزائري المسالم يستهل أكثر من ذلك !
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3
9 - Aisa السبت 09 مارس 2019 - 15:40
ليس هناك اي تغيير بالحكام العرب كمثلا تونس ومصر لافرق بين القديم والجديد بين السيسي والسبسي والسوسي وغيرهم ، اما الجزاءر الذي يحكمها العسكر فنفس الشيء ،الحل هو الشعب يموت باكمله ويدمر ويخرب باكمله ويرجع الى الوراء سنين ،الحل الثاني هو الدعاء الى الله بالهداية لهاذالحكام ولعل ان يغيرهم الله والسلام عليكم
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2
10 - رشيد السبت 09 مارس 2019 - 15:42
الجزائريون إخواننا نتمنى لهم كل خير ولا نتمنى لهم التفرقة و المشاكل و ندعو لهم الله دائما ان يجنبهم الفتنة و التفرقة فهم يعانون ككل عربي من جبابرة الدجى فاللهم ارفع عنا و عنهم الظلم و الذل والهوان
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11 - إبن بطوطة السبت 09 مارس 2019 - 15:48
النظام الجزائري داخ .هذه العطلة الهدف منها هو تفادي التجمعات الطلابية ليس إلا.القايد صالح هو الرئيس الخفي وهو المتحكم في قصر المرادية فهو الورم الخبيث الدي يجب إستئصاله أولا وسيتبخر باقي النظام بصفة نهائية.لهذا يجب المطالبة برحيله في المظاهرات القادمة.
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