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الرئيسية | خارج الحدود | طلاب سودانيون يطالبون بإسقاط نظام الرئيس البشير

طلاب سودانيون يطالبون بإسقاط نظام الرئيس البشير

طلاب سودانيون يطالبون بإسقاط نظام الرئيس البشير
هسبريس - د.ب.أ
السبت 09 مارس 2019 - 18:40

تظاهر طلاب بالجامعة الوطنية اليوم السبت في إطار الحراك الشعبي المستمر في السودان لأكثر من شهرين للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير .

ورفض الطلاب خوض الامتحانات المقررة اليوم وعمد بعضهم على قذف أوراق الامتحانات من داخل القاعات، وانتشر الطلاب في باحة الجامعة وبدأوا ترديد هتافات تندد وتطالب بإسقاط النظام.

على صعيد آخر ، استجاب سودانيون بأحياء مختلفة في العاصمة الخرطوم بدعوة النظافة وإصحاح البيئة التي دعا لها تجمع المهنيين( تجمع نقابي غير رسمي) اليوم .

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لسودانيين يقومون بنظافة الأحياء ووجدت الخطوة إستحسان البعض، بينما انتقدها آخرون باعتبارها تنحرف بمهام التجمع في الدعوة لاسقاط النظام.

ودعا التجمع إلى تظاهرات غدا الأحد تنطلق من دار حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي إلى مباني البرلمان للاحتجاج على خطوة البرلمان المتوقعة بإجازة قانون الطوارئ بعد غد الاثنين .

وأعلن التجمع عن عصيان مدني شامل يوم الاربعاء المقبل ولمدة يوم واحد في إطار مساعي التجمع لإعلان عصيان مدني لحين إسقاط النظام.

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