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الرئيسية | خارج الحدود | متاجر بريطانية توقف بيع سكاكين المطبخ المنفردة

متاجر بريطانية توقف بيع سكاكين المطبخ المنفردة

متاجر بريطانية توقف بيع سكاكين المطبخ المنفردة
هسبريس - رويترز
السبت 09 مارس 2019 - 20:47

قالت سلسلة متاجر أسدا البريطانية المملوكة لشركة وول مارت إنها ستسحب كل سكاكين المطبخ التي تباع منفردة من العرض من كل متاجرها بنهاية أبريل.

ويشهد معدل ارتكاب الجرائم بالأسلحة البيضاء في بريطانيا ارتفاعا حادا كما وقعت موجة من عمليات الطعن القاتلة في الآونة الأخيرة كثير منها نفذها مراهقون.

وعقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعا للوزراء وقادة المجتمع لمناقشة سبل مواجهة المشكلة.

وقال نيك جونز نائب رئيس أسدا في بيان "نعلم أن السكاكين المنفردة هي المنتج الأكثر شيوعا في السرقات ولهذا قررنا سحب هذا المنتج من العرض من متاجرنا".

ويمنع القانون البريطاني بيع السكاكين لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد آل الشيخ السبت 09 مارس 2019 - 21:28
ماذا عن الأسلحة الأخرى التي تقتل بالآلاف. ..
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2 - lemaroquino السبت 09 مارس 2019 - 21:52
هدا الا جراء يجب ان يطبق في المغرب للحد من الجريمة نسبيا
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