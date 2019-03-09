الهند تعلن إسقاط "طائرة بدون طيار" باكستانية

هسبريس - د .ب .أ

أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم السبت اسقاط طائرة بدون طيار باكستانية عبرت الحدود إلى داخل الهند في الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي للهند.

وذكرت صحيفة "انديان إكسبريس" الهندية أنه بعد أسبوع من اسقاط طائرة بدون طيار باكستانية عبرت الحدود عند ولاية جوجارات الهندية، تم الاشتباك مع طائرة باكستانية أخرى واسقطت في مدينة جانجاناجار بولاية راجاستان اليوم السبت، وفقا لبيان الجيش الهندي.