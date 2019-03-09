24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/03/2019
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:44
|13:43
|16:58
|19:34
|20:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- مدانة بـ20 عاما حبسا تتسلح بالإرادة والدراسة لتسلق أسوار السجن
- الأمن الجهوي ينوّه بعطاء الشرطيات في ورزازات
- مجموعة الاتصال الدولية تعلن هدنة شرق أوكرانيا
- لجنة دعم خديجة عبادي تتشبث بضمان كرامة المرأة
- المركز الثقافي المغربي في نواكشوط يكرّم متميّزات
جزائريون يستبقون "العصيان المدني" ضد بوتفليقة بتخزين الطعام (5.00)
مئات محتجي "السترات الصفراء" يجتاحون شوارع العاصمة الفرنسية (5.00)
- باحث: "حراك الجزائر" لن يغير عقيدة عداء "قصر المرادية" للمملكة - (115)
- رصيف الصحافة: ماء العينين "تفتي" بعدم اعتبار الحجاب ركنا إسلاميا - (86)
- العثماني يطالب أمزازي بالحوار مع "المتعاقدين" وإيجاد حل للملف - (84)
- أمن الدار البيضاء يوقف مختطفة الطفلة زينب - (65)
- العثماني: حكومتي الأفضل طيلة عقدين .. والحوار الاجتماعي متواصل - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الهند تعلن إسقاط "طائرة بدون طيار" باكستانية
السبت 09 مارس 2019 - 22:52
أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم السبت اسقاط طائرة بدون طيار باكستانية عبرت الحدود إلى داخل الهند في الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي للهند.
وذكرت صحيفة "انديان إكسبريس" الهندية أنه بعد أسبوع من اسقاط طائرة بدون طيار باكستانية عبرت الحدود عند ولاية جوجارات الهندية، تم الاشتباك مع طائرة باكستانية أخرى واسقطت في مدينة جانجاناجار بولاية راجاستان اليوم السبت، وفقا لبيان الجيش الهندي.