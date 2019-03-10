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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة غامضة لـ11 رضيعا تقيل وزير الصحة بتونس

وفاة غامضة لـ11 رضيعا تقيل وزير الصحة بتونس

وفاة غامضة لـ11 رضيعا تقيل وزير الصحة بتونس
هسبريس - رويترز
الأحد 10 مارس 2019 - 00:07

ذكرت وكالة أنباء تونس الرسمية إن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقال أمس السبت بعد وفاة 11 رضيعا بشكل غامض خلال 24 ساعة في مستشفى بالعاصمة.

وأضافت أن وزارة الصحة وممثلي الادعاء بدأوا تحقيقا لمعرفة سبب وفاة الأطفال التي من المرجح أن تكون نتيجة تلوث بالدم.

ويشكو التونسيون من تراجع الخدمات التي تقدمها الدولة منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011 التي أدت إلى حدوث تحول ديمقراطي في تونس ولكن دفعت البلاد إلى أزمة اقتصادية.

ويقول منتقدو الحكومة إن القطاع العام يعج بالفساد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي الأحد 10 مارس 2019 - 00:50
حنا هنا الوزير مات كثر من 30 واحد او عندو عادي داكشي
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