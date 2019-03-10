أوروبا تفرض التأشيرة على مواطني أمريكا

هسبريس - متابعة

أعلنت المفوضية الأوروبية عن عزمها فرض التأشيرة على مواطني الولايات المتحدة الراغبين بالسفر إلى فضاء "شنغن" ابتداء من سنة 2021.

وجاء في بيان للنظام الأوروبي للمعلومات وتصاريح السفر، أنه "ابتداء من سنة 2021، سيكون لزاما على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية التوفر على التأشيرة" في وقت يمكنهم فيه حاليا السفر إلى الفضاء الأوروبي من دونها لمدة تصل إلى 90 يوما. وأضح المصدر ذاته أن مدة صلاحية التأشيرة ستمتد لثلاث سنوات وستمكن حاملها من الدخول إلى البلد "كلما دعت الضرورة ذلك".

وحسب نفس المصدر، فإن قرار طلب التأشيرة يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأمن و"تفادي كل مشكل إضافي مرتبط بالهجرة غير الشرعية والإرهاب".

ونشر النظام الأوروبي للمعلومات وتصاريح السفر، الذي أحدثته المفوضية الأوروبية بهدف السهر على أمن الحدود بفضاء الاتحاد، على موقعه الإلكتروني لائحة شاملة بأسماء الدول التي ستطبق هذا الإجراء.