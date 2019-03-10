24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:42
|13:43
|16:59
|19:35
|20:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جار الله عمر كبرياء التواضع
- "عقود عشوائية" لملكيات عقارية تؤرق مسؤولين
- المنتجات الغذائية المغربية تسيل لعاب ساكنة وكبار تجار بوركينافاسو
- أين موقعنا من الديمقراطية الثقافية...؟
- الناسخات: مردود النساء في المحاكم "استثنائي"
الحكومة تعرض حلولا على النقابات و"المتعاقدون" يمددون الإضراب (5.00)
رفيق "شهيدة الهجرة" يطالب الدولة بتعويض عن "رصاص البحرية" (5.00)
النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين (5.00)
- أخنوش يدعو من إسبانيا إلى صد "العدمية" ويعد بالتغيير في 2021 - (158)
- رامون غارثيا: أخنوش يحمل طاقة "تضاهي إعصارا" - (93)
- العثماني: حكومتي الأفضل طيلة عقدين .. والحوار الاجتماعي متواصل - (92)
- أمزازي يقترح تعديل "نظام الأكاديميات" ويعلن إنهاء العمل بالتعاقد - (88)
- النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
20 جلدة تنتظر 9 سيدات في مظاهرات السودان
أصدرت محكمة طوارئ في الخرطوم حكما على تسع سودانيات بالسجن شهرا واحدا وبعشرين جلدة، أمس السبت، لمشاركتهن في تظاهرة غير مرخصة مناهضة للحكومة في الخرطوم، حسب ما أفادت محامية الدفاع عنهن.
ونقلت وكالة "فرانس بريس" عن المحامية إنعام عتيق قولها "حكمت محكمة الطوارئ بالخرطوم على تسع متظاهرات بالجلد عشرين جلدة لكل منهن، وبالسجن شهرا"، مضيفة أنه "عقب الحكم، تم ترحيلهن إلى سجن النساء، وغدا سوف نستأنف الحكم".
من جهته قال تحالف المحامين الديموقراطيين في بيان، "حكمت محكمة الطوارئ على تسع من الثائرات بالسجن والجلد(...) وتحت ضغط المحامين، لم ينفذ القاضي حكم الجلد".
وصدرت هذه الأحكام غداة أمر أعطاه الرئيس السوداني عمر البشير لأجهزة الاستخبارات بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتقلن بسبب مشاركتهن منذ دجنبر في احتجاجات مناوئة لنظامه.
وأنشأت السلطات السودانية محاكم الطوارئ للنظر في انتهاكات ترتكب في إطار حال الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير لمدة سنة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرار الحكومة السودانية رفع سعر الخبز.