20 جلدة تنتظر 9 سيدات في مظاهرات السودان

هسبريس – أ.ف.ب

أصدرت محكمة طوارئ في الخرطوم حكما على تسع سودانيات بالسجن شهرا واحدا وبعشرين جلدة، أمس السبت، لمشاركتهن في تظاهرة غير مرخصة مناهضة للحكومة في الخرطوم، حسب ما أفادت محامية الدفاع عنهن.

ونقلت وكالة "فرانس بريس" عن المحامية إنعام عتيق قولها "حكمت محكمة الطوارئ بالخرطوم على تسع متظاهرات بالجلد عشرين جلدة لكل منهن، وبالسجن شهرا"، مضيفة أنه "عقب الحكم، تم ترحيلهن إلى سجن النساء، وغدا سوف نستأنف الحكم".

من جهته قال تحالف المحامين الديموقراطيين في بيان، "حكمت محكمة الطوارئ على تسع من الثائرات بالسجن والجلد(...) وتحت ضغط المحامين، لم ينفذ القاضي حكم الجلد".

وصدرت هذه الأحكام غداة أمر أعطاه الرئيس السوداني عمر البشير لأجهزة الاستخبارات بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتقلن بسبب مشاركتهن منذ دجنبر في احتجاجات مناوئة لنظامه.

وأنشأت السلطات السودانية محاكم الطوارئ للنظر في انتهاكات ترتكب في إطار حال الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير لمدة سنة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرار الحكومة السودانية رفع سعر الخبز.