24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. الحكومة تعرض حلولا على النقابات و"المتعاقدون" يمددون الإضراب (5.00)

  2. رفيق "شهيدة الهجرة" يطالب الدولة بتعويض عن "رصاص البحرية" (5.00)

  3. علم الأرقام.. (5.00)

  4. الصنم إِلَهًا والمومياء رئيسا (5.00)

  5. النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حفل في بيروت يكرّم شخصيات نسائية عربية

حفل في بيروت يكرّم شخصيات نسائية عربية

حفل في بيروت يكرّم شخصيات نسائية عربية
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 مارس 2019 - 02:37

كرّم المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال بلبنان، برئاسة السفيرة إيمان غصين، شخصيات نسائية عربية بارزة، لهن بصمة في الشأن الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والسلك العسكري، باعتبارهن "نساء قياديات يصنعن التغيير كل في مجاله".

وعرف الحفل المنظم بفندق مونرو بالعاصمة اللبنانية بيروت، تكريم أكثر من 15 امرأة لهن دور في التنمية والمساهمة والتمكين في مختلف القطاعات، وفي مقدّمتهن الشاعرة والناشطة في مجال الثقافة بشرائيل الشاوي، نظرا لمبادراتها الثقافية ودورها في إشاعة التعايش وحوار الثقافات على المستويين العربي والدولي، حيث حازت على وسام "بصمة قائدة".

من بين المكرمات، سمو الشيخة نوال حمود الصباح من الكويت، والأستاذة سناء مرسني، عضو مجلس الشعب التونسي، والوزيرة بروين بابكر آغا من العراق، والنائبة سامية محمد عثمان من السودان، وسيدة الأعمال سونيا خانجي من سوريا، والنائبة ماريان عازر من مصر، وسيدة الأعمال إيمان مطلق من الأردن، ومرضي فهد الهزاع من السعودية، والملازم الأول الإداري لارا كلاس من لبنان، والإعلامية هناء صالح من سوريا، وفاطمة اغبارية من فلسطين، والسفيرة بسمة سلطان من الكويت.

وعرف حفل التكريم حضور إعلاميات بارزات بالوطن العربي، إلى جانب فاتن يونس، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين بوزارة الداخلية اللبنانية، وجوسلين غول، ممثلة وزير الخارجية اللبناني، وسفراء عدد من الدول العربية كلبنان وتونس والسودان والكويت والأردن وفلسطين والقنصل المصري.

وتخلل حفل التكريم الإمضاء على عقد بروتوكول تعاون بين المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال ببيروت، متمثلا في رئيسته السفيرة إيمان غصين، والرابطة العربية للآداب والثقافة بأوروبا، متمثلة في رئيستها بشرائيل الشاوي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.