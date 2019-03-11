حفل في بيروت يكرّم شخصيات نسائية عربية

هسبريس من الرباط

كرّم المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال بلبنان، برئاسة السفيرة إيمان غصين، شخصيات نسائية عربية بارزة، لهن بصمة في الشأن الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والسلك العسكري، باعتبارهن "نساء قياديات يصنعن التغيير كل في مجاله".

وعرف الحفل المنظم بفندق مونرو بالعاصمة اللبنانية بيروت، تكريم أكثر من 15 امرأة لهن دور في التنمية والمساهمة والتمكين في مختلف القطاعات، وفي مقدّمتهن الشاعرة والناشطة في مجال الثقافة بشرائيل الشاوي، نظرا لمبادراتها الثقافية ودورها في إشاعة التعايش وحوار الثقافات على المستويين العربي والدولي، حيث حازت على وسام "بصمة قائدة".

من بين المكرمات، سمو الشيخة نوال حمود الصباح من الكويت، والأستاذة سناء مرسني، عضو مجلس الشعب التونسي، والوزيرة بروين بابكر آغا من العراق، والنائبة سامية محمد عثمان من السودان، وسيدة الأعمال سونيا خانجي من سوريا، والنائبة ماريان عازر من مصر، وسيدة الأعمال إيمان مطلق من الأردن، ومرضي فهد الهزاع من السعودية، والملازم الأول الإداري لارا كلاس من لبنان، والإعلامية هناء صالح من سوريا، وفاطمة اغبارية من فلسطين، والسفيرة بسمة سلطان من الكويت.

وعرف حفل التكريم حضور إعلاميات بارزات بالوطن العربي، إلى جانب فاتن يونس، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين بوزارة الداخلية اللبنانية، وجوسلين غول، ممثلة وزير الخارجية اللبناني، وسفراء عدد من الدول العربية كلبنان وتونس والسودان والكويت والأردن وفلسطين والقنصل المصري.

وتخلل حفل التكريم الإمضاء على عقد بروتوكول تعاون بين المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال ببيروت، متمثلا في رئيسته السفيرة إيمان غصين، والرابطة العربية للآداب والثقافة بأوروبا، متمثلة في رئيستها بشرائيل الشاوي.