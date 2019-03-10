طائرة بوتفليقة تحطّ في مطار "بوفاريك" العسكري

هسبريس - رويترز

قالت قناة تلفزيون النهار إن طائرة تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هبطت، اليوم الأحد، في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر.

وعاد بوتفليقة إلى الجزائر بعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى بسويسرا، في الوقت الذي يواجه فيه احتجاجات حاشدة تهدد حكمه المستمر منذ 20 عاما.