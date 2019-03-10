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كُتّاب وآراء
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طائرة بوتفليقة تحطّ في مطار "بوفاريك" العسكري
الأحد 10 مارس 2019 - 17:50
قالت قناة تلفزيون النهار إن طائرة تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هبطت، اليوم الأحد، في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر.
وعاد بوتفليقة إلى الجزائر بعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى بسويسرا، في الوقت الذي يواجه فيه احتجاجات حاشدة تهدد حكمه المستمر منذ 20 عاما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - wowatin الأحد 10 مارس 2019 - 18:00
والله ماخلاوه اموت هاذ السيد ناري على قوم يدوسون على كل المبادئ الكونية من أجل مصالحهم...اتقوا الله وتذكروا أن الموت قريب...
2 - احيار من مستشفى جنيف الأحد 10 مارس 2019 - 18:07
قيل ان حالته الصحية جد حرجة ويستحيل نقله الى الجزائر
3 - ولد حميدو الأحد 10 مارس 2019 - 18:09
و رجع إلى قواعده سالما
في الحقيقة حتى و إن كان في صحة جيدة ففرض عهدة خامسة على الشعب غير مقبولة
في الحقيقة حتى و إن كان في صحة جيدة ففرض عهدة خامسة على الشعب غير مقبولة
4 - البوحي رزوق فاس الأحد 10 مارس 2019 - 18:10
يعود او لا يعود هذا شان الجزاءير
و يجب على المغرب ان يكون ياقضا و ان لا يراهن غلى تغيير النظام في الجزاءير لا سيما ان 2020 ستكونين الحسم في قضية الصحراء المغربية
و يجب على المغرب ان يكون ياقضا و ان لا يراهن غلى تغيير النظام في الجزاءير لا سيما ان 2020 ستكونين الحسم في قضية الصحراء المغربية
5 - صالح صالح الأحد 10 مارس 2019 - 18:12
وأخيرا عاد الرئيس وغدا سيغادر الرئيس. .دوامة. ورحﻻت مكوكية. هذا هو الحال منذ أكثر من 5 سنوات ذهابا وإيابا.
عملية حسابية بسيطة. مصاريف الرحﻻت ومصاريف العﻻج. ومصاريف الفحوصات الطبية. كان يكفي أن تشتري الجزاير المستشفى السويسري بطاقمه الطبي ونقله ويبقى خاصا في البلد لعﻻج الرؤساء الجزائريين . ﻻن الرئيس المقبل سيكون حاله كحال هذا الرئيس اللهم شافيه وعافيه. ما دام الرؤساء يمكثون على الكرسي إلى نهاية العمر وأكثر قليﻻ. وترتاح الدولة من هذا الهراء. ولكن : احنا هما احنا. اللهم ارزق العرب عقوﻻ تميزهم عن باقي المخلوقات. أما هذه العقول فقد خرفت. واللهم اجعل اخرنا احسن من اولنا.
عملية حسابية بسيطة. مصاريف الرحﻻت ومصاريف العﻻج. ومصاريف الفحوصات الطبية. كان يكفي أن تشتري الجزاير المستشفى السويسري بطاقمه الطبي ونقله ويبقى خاصا في البلد لعﻻج الرؤساء الجزائريين . ﻻن الرئيس المقبل سيكون حاله كحال هذا الرئيس اللهم شافيه وعافيه. ما دام الرؤساء يمكثون على الكرسي إلى نهاية العمر وأكثر قليﻻ. وترتاح الدولة من هذا الهراء. ولكن : احنا هما احنا. اللهم ارزق العرب عقوﻻ تميزهم عن باقي المخلوقات. أما هذه العقول فقد خرفت. واللهم اجعل اخرنا احسن من اولنا.
6 - مواطن 7 الأحد 10 مارس 2019 - 18:19
العسكر يعتبر بوتفليقة كألعوبة يلعب بها لمخادعة الشعب إدا كان بوتفليقة رئيس حقيقي لمادا لا يخاطب الشعب مباشرة في ساحة عمومية
7 - Deutschland الأحد 10 مارس 2019 - 18:22
ساعتك تسلات أخاي بوتفليقة. .جمع الخنشة قبل ما ينوضو بك ...شعب ما معاه ديك هبل تربح ديالك....
وسلام
وسلام
8 - Hicham. CH الأحد 10 مارس 2019 - 18:23
Il est peur. une citoyenne algérienne non identifiée à déposé hier samedi une requête devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève. demandant le placement sous curatelle de M Bouteflika. c'est pour ça il doit rentré en Algérie avant lundi. l'ouverture de tribunal.
9 - علي بابا الأحد 10 مارس 2019 - 18:41
عاد او لم يعد لن يكن لهموضع قدم في الجزائر الحديثة ، خلاص الشعب قال كلمته إنتها بوتفريقه ال مزبلة التاريخ ,
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