آلاف الجزائريين في باريس يتظاهرون ضد بوتفليقة

هسبريس - إفي

نزل آلاف الجزائريين الأحد مجددا إلى الشوارع في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من أبريل المقبل.

وصعد المتظاهرون، وبينهم عدد من الشباب، التمثال الواقع في وسط ميدان الجمهورية بباريس.

وشارك في المسيرة، التي دعت لها الجمعيات الجزائرية وأعضاء من المعارضة، الزعيم المعارض الفرنسي الجزائري رشيد نكاز الذي احتجز الجمعة أثناء محاولة دخول المستشفى الجامعي في جنيف حيث كان يعالج بوتفليقة منذ أواخر فبراير الماضي.

والتقط الزعيم المعارض ورجل الأعمال (47 عاما) الذي قدم ترشيحه للرئاسة الجزائرية في الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل دون أن تكلل جهوده بالنجاح صورا مع بعض الحاضرين بينما هتف آخرون "نكاز رئيس".

ونظمت احتجاجات الأسبوع الجاري ضد بوتفليقة في مدن فرنسية أخرى مثل مارسيليا حيث يقيم نحو 150 ألف جزائري.

وتشهد الجزائر احتجاجات واسعة في الشوارع ضد قرار الرئيس (82 عاما) الترشح لولاية خامسة على التوالي في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.

ولم يظهر بوتفليقة علنيا منذ 21 من فبراير الماضي عند حضور مراسم أداء رئيس المجلس الدستوري طيب بلعيز وهي الهيئة التي يجب أن تقر الترشيحات الرئاسية وكانت المظاهرات ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة قد بدأت قبل عدة أشهر في مدرجات كرة القدم.

ومنها امتدت الاحتجاجات لشوارع البلاد في 22 فبراير الماضي عقب يومين من نقل الرئيس للمستشفى وقبل أيام من إعلان النظام تعليق افتتاح مطار الجزائر الجديد، الذي كان سيحضره بوتفليقة.

ومنذ ذلك الحين، تتكرر الاحتجاجات كل جمعة.

وتولى بوتفليقة السلطة في 1999 وتراجع ظهوره علنا في السنوات الأخيرة بسبب حالته الصحية، حيث يستخدم مقعدا متحركا، وتقتصر صوره على تلك التي تبثها القناة الرسمية بمناسبة اجتماعات مجلس الوزراء وزيارات كبار المسئولين الأجانب.