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كُتّاب وآراء
قوات كردية تهاجم آخر معاقل تنظيم "داعش"
شنت قوات سوريا الديمقراطية الكردية، الأحد، هجوما على أخر معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا في بلدة الباغوز على ضفاف نهر الفرات.
وأعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي على شبكة "تويتر" الاجتماعية عن بدء المواجهات حول الباغوز قرب الحدود العراقية وعمليات القصف من جانب طائرات التحالف الدولي.
واستهدفت عمليات القصف مستودعات أسلحة للارهابيين في الباغوز بينما وقعت مواجهات عنيفة في محيط المدينة.
وبدأت العملية العسكرية بعد انتهاء المهلة التي وجهتها قوات سوريا الديمقراطية لتنظيم "داعش" للاستسلام.
وأوقفت قوات سوريا الديمقراطية هجماتها في الأسابيع الأخيرة للسماح بخروج المدنيين وأقارب الجهاديين الذين لا يزالوا متواجدين في المدينة.
ووصل 65 ألف مدني على الأقل معظمهم من السيدات والأطفال إلى مخيم الهول على بعد 300 كلم شمالي الباغوز منذ دجنبر الماضي.