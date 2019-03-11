أكثر من مائة ألف طفل سُلبوا الحياة في سوريا

هسبريس ـ مُتابعة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أن عام 2018 كان الأكثر دموية بالنسبة للأطفال منذ بدء الحرب في سوريا، قبل 8 سنوات تقريبا، حيث لقى ألف و106 أطفال مصرعهم، داعية أطراف النزاع لوضع حماية الأطفال بين أولوياتهم.

وقالت المديرة التنفيذية لـ"يونسيف" هنرييتا فيوري، في بيان، إن هذه أرقام محققة بينما الأرقام الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، وطالبت بتقديم الدعم في مؤتمر المانحين في بروكسل.

وذكرت: "في الوقت الحالي هناك فكرة خاطئة ومقلقة بأن نهاية الصراع في سوريا قد اقتربت، وهذا ليس صحيحا. هناك خطر على حياة الأطفال في مناطق مختلفة من البلاد كما كان الحال في أي وقت آخر خلال سنوات الصراع الثماني".

وأشارت اليونيسيف إلى أن الألغام غير المنفجرة هي السبب الرئيسي في وقوع ضحايا من الأطفال في سوريا، كما كانت مسئولة في العام الماضي عن 434 حالة وفاة وإصابة، بينما كان هناك عدد غير مسبوق من الهجمات ضد مؤسسات التعليم والصحة، بإجمالي 262 حالة.

وأكدت فيوري أنها "قلقة للغاية بشأن الوضع في إدلب، في شمال غرب سوريا، حيث أسفر تصاعد العنف عن مقتل 59 طفلا في الأسابيع الأخيرة". كما حذرت من تدهور الأوضاع في مخيم الحول في شمال شرق البلاد، الذي يقطنه أكثر من 65 ألف شخص، منهم 240 غير مصحوبين أو منفصلين عن عائلاتهم.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة من مستقبل أطفال المقاتلين الأجانب في سوريا، والذي "لا يزال غير واضح"، ودعت الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولية هؤلاء الرضع الذين يعتبرون من مواطني هذه الدول أو من نسل رعاياها، وناشدت إتخاذ تدابير لتجنب أن يصبحوا عديمي الجنسية.

ودعت فيوري إلى "إعطاء أولوية لحماية كافة الأطفال، بغض النظر عن من يسيطر على المنطقة أو انتماء عائلاتهم؛ وكذلك تسهيل الوصول إلى الأسر التي تحتاج إلى الدعم".