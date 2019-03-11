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الرئيسية | خارج الحدود | رصاص الاحتلال يواصل الفتك بشباب فلسطين

رصاص الاحتلال يواصل الفتك بشباب فلسطين

رصاص الاحتلال يواصل الفتك بشباب فلسطين
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 11 مارس 2019 - 10:40

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الاثنين في قطاع غزة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال، شرق خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشاب بسام سامي عثمان صافي، وعمره 22 عاما، قد استشهد متأثرا بإصابة خطيرة أصيب بها في 22 فبراير الماضي، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه خلال مشاركته في مسيرة سلمية.

ويشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية التي تنظم قرب السياج الفاصل لشرق غزة، مطالبين بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بن سلطان الاثنين 11 مارس 2019 - 10:51
لكي الله يا فلسطين المستعمرة الاسلامية بيت لحم غزة رام الله و غير ذلك من المدن المضهطة
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2 - fakkar abdelhalim الاثنين 11 مارس 2019 - 11:03
للأسف و للعار اصبح دماء الفلسطينين أرقام و إحصائيات في قنوات الذل و الإعلام العربي
هم يموتون و نحن نحصي و نملىء الشريط الإخباري و لا نحرك ساكنا ..أسفي على العروبة وعلى النيف !!
حسبي الله ونعم الوكيل
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3 - سبحان الله الاثنين 11 مارس 2019 - 11:04
سبحان الله يدعونك للتظاهر السلمي، ثم يعمدون إلى قتلك بالرصاص، وإن حملت السلاح لتقاوم نعتوك بالارهابي، أي عدل هذا الذي استشرى في هذا العالم المجنون، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما خلق الله نار جهنم عبثا.
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