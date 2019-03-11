رصاص الاحتلال يواصل الفتك بشباب فلسطين

هسبريس ـ مُتابعة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الاثنين في قطاع غزة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال، شرق خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشاب بسام سامي عثمان صافي، وعمره 22 عاما، قد استشهد متأثرا بإصابة خطيرة أصيب بها في 22 فبراير الماضي، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه خلال مشاركته في مسيرة سلمية.

ويشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية التي تنظم قرب السياج الفاصل لشرق غزة، مطالبين بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.