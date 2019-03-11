24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:41
|13:42
|16:59
|19:36
|20:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: كولر يدعو الجزائر وموريتانيا إلى "مائدة جنيف"
- سقوط في بئر ينهي حياة خمسيني بسيدي حجاج
- أعمال رمضانية تنتظر "الضوء الأخضر" .. والتأخير يربك الحسابات
- "باختصار" .. الدوزي يمزج الإيقاعات بلهجة بيضاء
- "معا للخير" .. حملة طبية لفائدة "إخربان" بإنزكان
مؤتمر دعم البوليساريو .. مهمة صعبة تنتظر العمراني بجنوب إفريقيا (5.00)
هكذا حصر الوزاني دستور المغرب بين سيادة الأمة وإلجام السلطة (5.00)
"الداخلية" تمنع مقاولات غير مصنفة من مشاريع الجماعات الترابية (5.00)
اليماني: عودة "سامير" إلى الإنتاج تخفض أسعار المحروقات بالمغرب (5.00)
- أخلاق التلاميذ "تتهاوى" في مدارس البلاد بالحشيش والكلام الفاحش - (98)
- "مخزني" يكوي طفلا 6 شهور .. ووالد الضحية يتنازل لفائدة المتهم - (95)
- وهبي: التعاقد لا يوفر ضمانات قانونية للأساتذة .. وهذه إمكانية الإدماج - (62)
- منيب: حكومة "الإخوان" منبطِحة .. و"معاش بنكيران" ريع سياسي - (42)
- مؤتمر دعم البوليساريو .. مهمة صعبة تنتظر العمراني بجنوب إفريقيا - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ماي: نقاش "بركسيت" يصل إلى الطريق المسدود
أعلنت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، أن محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي "وصلت إلى طريق مسدود"، وذلك في وقت يحث فيه وزراء الحكومة الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق في التصويت البرلماني المرتقب عليه.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مكتب ماي القول إنها أجرت اتصالا برئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، الليلة الماضية، إلا أن رئيسة الوزراء لا تعتزم السفر إلى بروكسل لأنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات.
يأتي هذا التقييم المتشائم من جانب "داوننج ستريت" بعدما طالبت وزيرة شؤون البرلمان بالحكومة أندريا ليدسوم، وهي أحد أبرز المدافعين عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، بـ"دَفعة أخيرة" من جانب مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي للمساعدة في تمرير مشروع الاتفاق عند تصويت البرلمان عليه غدا الثلاثاء.
كما حثت نواب البرلمان إلى دعم الاتفاق وإرجاء مساعي إدخال تعديلات عليه إلى حين مناقشة التشريعات ذات الصلة خلال الأسابيع المقبلة.
وفي حال رفض البرلمان مقترح الاتفاق المقدم من ماي، فإنه سيتجه إلى التصويت على إرجاء الخروج لتجنب خروج من دون اتفاق قد يقود إلى حالة من الفوضى. ويتطلع المستثمرون إلى إرجاء الخروج، بما يتيح للمشرعين الوقت للاتفاق على خروج أكثر تنظيما أو حتى إلغاء الخروج تماما.