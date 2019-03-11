ماي: نقاش "بركسيت" يصل إلى الطريق المسدود

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، أن محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي "وصلت إلى طريق مسدود"، وذلك في وقت يحث فيه وزراء الحكومة الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق في التصويت البرلماني المرتقب عليه.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مكتب ماي القول إنها أجرت اتصالا برئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، الليلة الماضية، إلا أن رئيسة الوزراء لا تعتزم السفر إلى بروكسل لأنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات.

يأتي هذا التقييم المتشائم من جانب "داوننج ستريت" بعدما طالبت وزيرة شؤون البرلمان بالحكومة أندريا ليدسوم، وهي أحد أبرز المدافعين عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، بـ"دَفعة أخيرة" من جانب مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي للمساعدة في تمرير مشروع الاتفاق عند تصويت البرلمان عليه غدا الثلاثاء.

كما حثت نواب البرلمان إلى دعم الاتفاق وإرجاء مساعي إدخال تعديلات عليه إلى حين مناقشة التشريعات ذات الصلة خلال الأسابيع المقبلة.

وفي حال رفض البرلمان مقترح الاتفاق المقدم من ماي، فإنه سيتجه إلى التصويت على إرجاء الخروج لتجنب خروج من دون اتفاق قد يقود إلى حالة من الفوضى. ويتطلع المستثمرون إلى إرجاء الخروج، بما يتيح للمشرعين الوقت للاتفاق على خروج أكثر تنظيما أو حتى إلغاء الخروج تماما.