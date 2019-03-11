عصابة وراء اختطاف 19 شخصا شمال المكسيك

هسبريس ـ مُتابعة

قالت وسائل إعلام مكسيكية محلية إن مسلحين مجهولين اختطفوا ما لا يقل عن 19 رجلا كانوا يسافرون على متن حافلة شمال البلاد.

وكان الرجال يسافرون على متن حافلة من مدينة تامبيكو الساحلية، على خليج المكسيك، إلى مدينة رينوسا الحدودية الواقعة في الجزء الشمالي من ولاية تاماوليباس.

ونقلت صحيفة "هيرالدو دي مكسيكو" عن السلطات المحلية قولها إن الحافلة تم اعتراضها بالقرب من مدينة سان فرناندو؛ على بعد 140 كيلومترا جنوب مدينة رينوسا.

وقال سائق الحافلة إن أربعة رجال مسلحين جعلوا جميع الركاب الـ 41 ينزلون من الحافلة قبل خطف 19 والفرار في سيارتين، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وتعتبر تاماوليباس، الواقعة على حدود ولاية تكساس الأمريكية، واحدة من الولايات المسجلة بها أعداد كبيرة من الأشخاص المفقودين بالمكسيك، الدولة لا يعرف فيها حاليا مصير حوالي 35 ألف شخص.

ووفقًا للصحيفة "هيرالدو" فإن خطر الخطف في الولاية شائع جد؛ا لدرجة أن الشرطة الاتحادية وفرت قوات مصاحبة لقوافل سفر الأشخاص.

وفي غشت 2010 عثرت السلطات المكسيكية على جثث 72 مهاجراً كان قد تم خطفهم من مزرعة في سان فرناندو.