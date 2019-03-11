إيجاد الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أن فرق الإنقاذ عثرت، اليوم الاثنين، على الصندوق الأسود للطائرة التابعة لها التي تحطمت، أمس الأحد، عقب زمن قصير من إقلاعها من أديس أبابا باتجاه نيروبي.

ولقي 157 شخصا من 35 دولة مصرعهم جراء تحطم الطائرة "بوينغ 737 ماكس 8" في منطقة قرب مدينة بيشوفو، الواقعة على مسافة 42 كيلومترا جنوب شرق أديس أبابا.