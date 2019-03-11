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الرئيسية | خارج الحدود | حزب ميركل: تركيا تبتعد عن قيم الاتحاد الأوروبي

حزب ميركل: تركيا تبتعد عن قيم الاتحاد الأوروبي

حزب ميركل: تركيا تبتعد عن قيم الاتحاد الأوروبي
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 11 مارس 2019 - 14:40

بسبب رفض أنقرة منح تراخيص عمل لصحفيين ألمان في تركيا، ترى رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، فرصا قليلة لحدوث مزيد من التقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت زعيمة الحزب المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "فيلت" الألمانية، "قلنا دائما إننا نرى شراكة خاصة مع تركيا".

كما واصلت أنيجريت مضيفة أن تركيا "تبتعد عن هذه العملية بسبب قرار السلطات التركية عدم اعتماد صحفيين مستقلين".

وقالت المسؤولة الحزبية: "يتعين، عندما يستمر هذا التصرف في الواقع، التحدث عما إذا كان من المجدي المضي قدما في عملية يبعث خلالها الشريك بإشارات واضحة للغاية تفيد بأنه لا يقاسم، بأية حال من الأحوال أو بالكاد، القيم التي يتم تثمينها في أوروبا".

وعلى مدار أسابيع؛ سعى دبلوماسيون وساسة بارزون خلف الكواليس من أجل ضمان استمرار عمل مراسلين ألمان في تركيا، حيث ينتظر كثير منهم تجديد بطاقاتهم الصحفية. وتسبب هذا الإجراء في توتر العلاقات المأزومة منذ سنوات بين ألمانيا وتركيا، والتي كانت قد بدأت في التحسن مؤخرا.

وغادر صحفيان ألمانيان تركيا بعد رفض السلطات إصدار تصاريح عمل لهما من أنقرة. وتوجه يورج برازه، مراسل القناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي إف"، وتوماس زايبرت، محرر صحيفة "تاجس شبيغل" الألمانية، إلى ألمانيا .

وكان المكتب الصحفي في أنقرة أبلغ الصحفيين الألمانيين، قبل أسبوع تقريبا، أنه لم تتم الموافقة على طلبهما بالحصول على بطاقة صحفية جديدة. ولم تذكر السلطات التركية أسباب ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Seddam الاثنين 11 مارس 2019 - 15:45
تركيا تبتعد عن قيم أروبا و تبتعد عن اقتصاد أروبا و سيأتي اليوم الذي يطلب الاتحاد الأوروبي من تركيا الانضمام إليه.
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2 - عمر الاثنين 11 مارس 2019 - 15:46
السبب بسيط هو أن القيم الاوروبية لا تحترم القيم الغير أوروبية،،
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3 - morocoo الاثنين 11 مارس 2019 - 15:54
بسم الله الرحمن الرحيم لن ترضا عندكم اليهود ونصارا حتا تتبعو ملتهم قل إن هدا الله هوا لهدا صدق الله العظيم
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