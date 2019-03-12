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كُتّاب وآراء
أبوظبي تعتمد حُزما لدعم "التكنولوجيات الزراعية"
قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيا، إن الإمارة وافقت على سلسلة من الحزم التحفيزية، بقيمة مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار)، لدعم مشاريع التكنولوجيا الزراعية.
وأضاف ولي عهد أبوظبي، في تغريدة على "تويتر"، إن" الحُزم تهدف لاستقطاب شراكات عالمية تدعم الجهود في البحث العلمي والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية". وأضاف" "نتطلع الى جعل أبوظبي مركزا عالميا رائدا للابتكار الزراعي في البيئات الصحراوية".
وحدد مكتب أبوظبي للاستثمار حوافز مالية وغير مالية ستكون متاحة لشركات التكنولوجيا الزراعية محليا وعالميا. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الحوافز قد تصل إلى رد 75 بالمئة من تكاليف البحث والتطوير.
وقالت الوكالة الرسمية نفسها إن الحوافز ستتاح للشركات التي تركز على الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية والطاقة الحيوية والزراعة الداخلية.