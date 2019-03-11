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مركز حقوقي: أمن حماس يعتقل فلسطينيين بغزة

مركز حقوقي: أمن حماس يعتقل فلسطينيين بغزة
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 11 مارس 2019 - 21:40

انتقد مركز حقوقي ينشط في قطاع غزة، الإثنين، اعتقال أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس مجموعة من الفلسطينيين على خلفية الدعوة لتجمع سلمي ضد غلاء الأسعار.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ، في بيان صحفي، إن أمن حماس شن الليلة الماضية حملة اعتقالات طالت 12 شخصا شمال قطاع غزة، على خلفية دعوتهم وتنظيمهم لحراك شعبي من المقرر انطلاقه يوم الخميس القادم (ثورة الجياع –يسقط الغلاء).

وأكد المركز أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية، حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.

وطالب المركز الحقوقي الفلسطيني الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير.

وطالب النيابة العامة في غزة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عنها، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال، وإلزام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني.

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