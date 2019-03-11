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برلمان السودان يقلص حالة الطوارئ إلى 6 أشهر
الاثنين 11 مارس 2019 - 17:50
قال شاهد من رويترز إن البرلمان السوداني صوت اليوم الاثنين لصالح تقليص حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير الشهر الماضي من عام إلى ستة أشهر.
وقد يجدد البرلمان حالة الطوارئ.
وأعلن البشر حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، الأولى منذ عام 1999، في 22 فبراير شباط في محاولة لإخماد الاحتجاجات المتواصلة والتي تمثل أخطر تحد لحكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.