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الرئيسية | خارج الحدود | أكبر نقابة في الجزائر تدعو إلى "التغيير والسلمية"

أكبر نقابة في الجزائر تدعو إلى "التغيير والسلمية"

أكبر نقابة في الجزائر تدعو إلى "التغيير والسلمية"
هسبريس - رويترز
الاثنين 11 مارس 2019 - 03:17

قال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر اتحاد عمالي بالبلاد، اليوم الاثنين إن التغيير ضروري لكن يجب أن يكون سلميا في الدولة التي تشهد تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف الاتحاد في بيان "من الواضح أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر الحاجة إلى التغيير ضرورية، لكن يجب أن يكون ذلك من خلال الحكمة والحوار".

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