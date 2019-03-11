رئيس وزراء الجزائر يقدم استقالته للرئيس بوتفليقة

هسبريس - د .ب .أ

قال تلفزيون النهار الخاص، إن رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى، قدم اليوم الاثنين، استقالته لرئيس البلاد المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح تلفزيون النهار أن أويحيى قدم استقالته خلال لقائه الرئيس بوتفليقة اليوم.

وكان بوتفليقة أعلن في رسالة وجهها للأمة اليوم عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وعن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر لها في 18 أبريل.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حراكا شعبيا غير مسبوق، رفضا لاستمرار بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما في الحكم.