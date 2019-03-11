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كُتّاب وآراء
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رئيس وزراء الجزائر يقدم استقالته للرئيس بوتفليقة
الاثنين 11 مارس 2019 - 19:35
قال تلفزيون النهار الخاص، إن رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى، قدم اليوم الاثنين، استقالته لرئيس البلاد المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح تلفزيون النهار أن أويحيى قدم استقالته خلال لقائه الرئيس بوتفليقة اليوم.
وكان بوتفليقة أعلن في رسالة وجهها للأمة اليوم عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وعن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر لها في 18 أبريل.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حراكا شعبيا غير مسبوق، رفضا لاستمرار بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما في الحكم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
1 - Adnan الاثنين 11 مارس 2019 - 19:48
الله يعز الشعب
ما كاين لا جنرال لا عسكر الذي سيسكت الشعب
الله معكم يا إخوانا الجزائريين
ما كاين لا جنرال لا عسكر الذي سيسكت الشعب
الله معكم يا إخوانا الجزائريين
2 - Seddam الاثنين 11 مارس 2019 - 19:49
بوتفليقة قرر عدم الترشح لولاية خامسة و تأجيل الإنتخابات إلى حين وفاته أو على الأقل إلى حين تجهيز العسكر و فرنسا للرئيس القادم للجزائر.
3 - مغربي الاثنين 11 مارس 2019 - 19:52
بوتفليقة لم يترشح اساسا للانتخابات الرجل معاق فاقد للوعي و الحركة و الكلام العصابة المختبئة وراءه هي التي اعلنت ترشيحه و تنحيه. سيناريو متوقع و تأجيل الانتخابات لحين اختيار و تحضير مرشح جديد للعصابة يفوز بانتخابات غير شفافة بنسبة 90%. يستمر الحال على ما هو عليه .
4 - مراد الشركي الاثنين 11 مارس 2019 - 19:55
الخطوة التالية هي استقالة جماعية للحكومة وبالتالي تأجيل إجراء الانتخابات إلى اجل غير مسمى
5 - Adam الاثنين 11 مارس 2019 - 19:55
قدم استقالته ليترشح لرئاسة الحكومة رآه العسكر تما ماشي اللعب.
مادام العسكر حاكم البوليزاريو غادي يبقى وفلوس الشعب كتنهب.
مادام العسكر حاكم البوليزاريو غادي يبقى وفلوس الشعب كتنهب.
6 - لبيب ع وادي زم الاثنين 11 مارس 2019 - 19:57
واهم الشعب الجزاءري ، ان كان يعتقد ، ان مافيا المخدرات وديناصورات رجال الاعمال ، والمحيط المتعفن لبوتفريقة ، ستتنازل ببساطة ، عن الثروات التي تستحود عليها ، ثم تسلم السلط بطريقة ديمقراطية ونزيهة لمن يختاره الشعب ، حتى يقوم بمحاسبتهم ومتابعتهم امام القضاء من اجل استرداد ما ثم نهبه على مدار 52 سنة .
7 - قرفاوي م الاثنين 11 مارس 2019 - 19:58
أفشل رئيس وزراء في تاريخ الجزائر المعاصر ِِ هنيئا للشعب الجزائري ( أبناء و أحفاد الشهداء )الى ما حققتم لحد الآن
8 - متابع الاثنين 11 مارس 2019 - 20:00
اعجبت بثورتكم لا كنها كالجبل الذي تمخض فولد فئرا
9 - بالعافية إن شاء الله. الاثنين 11 مارس 2019 - 20:02
هل يعلم اصلا بوتفليقة أن أويحيى هو رئيس الوزراء. أشك في ذالك. اللهم اشفه أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما.
10 - bahari34 الاثنين 11 مارس 2019 - 20:04
لا ثقة في المسؤولين العرب، يقدم استقالته ليعلن بعدها عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، الجزائر أمام فرصة تاريخية لتغيير بلادهم نحو الأفضل، والرجال الأحرار الذين في استطاعتهم قيادة البلاد قوموا من سباتكم وترشحوا، حاولوا أيضا التشبيب في المناصب الإدارية وكفى من أصحاب الشعر الأبيض الذين خربوا البلاد، في انتظار أن يستفيق المغاربة من سباتهم
11 - sohail الاثنين 11 مارس 2019 - 20:07
النظام يحاول اخماد ثورة الشعب بأي طريقة لكم الله يا شعب الجزائر هذا ما جنيتهم من نظام حكمكم 20 سنة فكيف له ان يسمح في السلطة قايد صالح يضرب يمنة ويسرة للفوز بالسباق
12 - Adeel الاثنين 11 مارس 2019 - 20:11
Who is next for freedom , the lions of atlas
C'est le tour des lions de l'Atlas
C'est le tour des lions de l'Atlas
13 - مغاربي حر الاثنين 11 مارس 2019 - 20:11
ارجو من الله عز وجل أن ينظر من حال اخواننا الجزائريين .. أبناء هذا البلد الجار الغني الذي حباه الرحمن جميع الخيرات ولكن مع الأسف يجثم على صدورهم تلة من المجرمين لا قناعة و لا رحمة في قلوبهم . و أملي ان يكون الرئيس القادم من الشباب الطموح و من ابناء و احفاد الشهداء . حتى تعم الفرحة و تزول الغمة وتعود المياه إلى مجاريها . اميييين .
14 - Aziz Canada الاثنين 11 مارس 2019 - 20:13
على طريقة السيسي: استحبت لطلب الشعب وقمت باقالة الرئيس (مرسي) وساضمن لكم انتخابات نزيهة وشفافة ولن اترشح لها.........
الان كلنا نعرف ماذا فعل السيس!! وثم الاحتفاظ بنظام مبارك الفاسد ههههع
النسخة الثانية:القايد صالح لقد استجبت للشعب و ألغيت ملف الرئيس بوتفليقة وساؤجل الانتخابات ،وساضمن لكم انتخابات نزيهة وشفافة .....
موعدنا سنة او سنتين ونرى القايد صالح مازال يحكم .
خلاصة القول: السيسي وصالح وجهان لعملة واحدة، عندما يحكم العسكر لا شيء يتغير . العسمر سيضع دمية (بوتفليقة 2)
الان كلنا نعرف ماذا فعل السيس!! وثم الاحتفاظ بنظام مبارك الفاسد ههههع
النسخة الثانية:القايد صالح لقد استجبت للشعب و ألغيت ملف الرئيس بوتفليقة وساؤجل الانتخابات ،وساضمن لكم انتخابات نزيهة وشفافة .....
موعدنا سنة او سنتين ونرى القايد صالح مازال يحكم .
خلاصة القول: السيسي وصالح وجهان لعملة واحدة، عندما يحكم العسكر لا شيء يتغير . العسمر سيضع دمية (بوتفليقة 2)
15 - الحق يقال الاثنين 11 مارس 2019 - 20:14
هذا قرار شجاع لكنه متأخر، قرارات الحكام العرب دائما لاتتخذ حتى تصل البلاد إلى مالا تحمد عقباه
16 - wood الاثنين 11 مارس 2019 - 20:15
رغم أنها خطوة بسيطة فإن الشعب الجزائري أثبت أنه جدير بالإحترام بمنعه بوتفليقة المروكي من الترشح ، فالشعب الجزائري شعب حي و ليس كالشعب المغربي الذي ألف العبودية و الذل و الركوع و السجود و ينفرد بمظاهر الخنوع دون باقي شعوب الأرض !!!
تعليق غير لائق
-10
17 - الحمد لله الاثنين 11 مارس 2019 - 20:16
بسم الله اتمنى ان يتبعك الاخرون بتقديم استقالتهم و اتركو الشعب بختار من ياخد زمام الامور بالتوفيق و الازدهار و السلم للشعب الجزائري الشقيق اخوكم في الله مغربي
18 - amaghrabi الاثنين 11 مارس 2019 - 20:20
بسم الله الرحمان الرحيم.بدات المسرحية الهزلية بفتح الرواق وظهر رئيس المستقبل يقدم استقالته للرئيس الحالي او لمحركي الرئيس الحالي لانه مع الأسف الرئيس الحالي فقد الحركة والتحرك منذ زمان بعيد.وهذا الرئيس سياتي بعد سنة او اكثر ولقد قرات من بعض المعلقين يهنئون الشعب الجزائري بالانتصار السلمي وهو في الحقيقة في اعتقادي انتصار لحكام الجزائر العسكريين لانه قد وعدوا الشعب الجزائري باستقالة الرئيس بعد سنة وستجرى الانتخابات بدون ترشحه,وبالتلي فسيبقى هذا الرئيس الدمية اكثر من سنة يحكم الجزائريين وبدون انتخاب وهذه بردا وسلاما على حكام الجزائر العسكريين لانه كلمتهم هي العليا وكلمة الشعب الجزائري هي السفلى,حكام الجزائر الحاليين العسكريين فيه مكر وخبث ومراوغة وظلم واقصاء الشعب بحيث كلامه لا يسمع ابدا
19 - ملاحظ الاثنين 11 مارس 2019 - 20:22
من يسك النقود بدون موازنة فقد يترشح للرئاسيات بدون توازن.
20 - حسن كناني الاثنين 11 مارس 2019 - 20:25
ودابة القضية كملات ارجاء او تأخير الانتخابات...
باش يبقا هو الرئيس....والخمس سنوات اديالو كملها....رئيس الوزراء لماذا استقال في هذه الظروف العصيبة والبلاد على صفيح ساخن....
وتغيير في التشكيلة الحكومية....
المهم الغموض يسود كل شيء'''***** اعلاش ناوين اللذين يسيرون البلاد اما بوتفليقة مسكين الله ايشوف من حالو....واعلاش ماوقعش ماوقع لبورقيبة
مع بن اعلي بواسطة توصية طبية. ان الرجل غير قادر صحيا على تسيير البلاد....وانتهى الفيلم...
باش يبقا هو الرئيس....والخمس سنوات اديالو كملها....رئيس الوزراء لماذا استقال في هذه الظروف العصيبة والبلاد على صفيح ساخن....
وتغيير في التشكيلة الحكومية....
المهم الغموض يسود كل شيء'''***** اعلاش ناوين اللذين يسيرون البلاد اما بوتفليقة مسكين الله ايشوف من حالو....واعلاش ماوقعش ماوقع لبورقيبة
مع بن اعلي بواسطة توصية طبية. ان الرجل غير قادر صحيا على تسيير البلاد....وانتهى الفيلم...
21 - حاميدو الاثنين 11 مارس 2019 - 20:27
عدول بوتفليقة عن العهدة الخامسة وتقديم استقالة أويحيى حقن مورفين تهدئ الشارع وتبقي النظام......
22 - %%%%% الاثنين 11 مارس 2019 - 20:27
hhhhh donnez sa démission a bouteflika ou dans la morgue c un coup de bleuf .de la part de l armée car sans prrmier ministre et si le président meurt le n 1 sera le général de l armée .h h h un poutche militaire . en silence wao .reveillez vous les algériens .l armée arive
23 - Mon avis الاثنين 11 مارس 2019 - 20:27
Ce qui se conçoit bien en concordance avec
24 - الدهبي مهاجر الاثنين 11 مارس 2019 - 20:28
: سادتي انساتي سادتي التلفزيون الجزائري يقدم لكم مسرحية بعنوان اجي نضحك عليك :: من بطولة عبد العزيز بوتفليقة تأليف القايد الصالح سيناريو عبد القادر مساهل مونطاج سعيد بوتفليقة مدير التصوير اويحى انتاج شركة فلوس الشعب الجزائري اخراج النضام العسكري
25 - لفايق الاثنين 11 مارس 2019 - 20:32
غالباً أراد أن يترشح للإنتخابات بعد الطبخة التي تمت مع الجنرالات وهذا هو الخطأ الذي لم يفهمه الجزائريين الذين تناسوا المطالبة بإسقاط النظام كله لفساده وإكتفوا بمنع الرئيس الترشح لوﻻية خامسة وهنا مربط الفرس الذي إستغل من طرف النظام الحاكم لترشيح هذا الذي قدم إستقالته.
26 - عبدالله الاثنين 11 مارس 2019 - 20:33
الغريب في الامر وهو ان الشعب الجزاءري يعرف بالضبظ ان بوتفليقة لا يحكم الجزاءر مند مدة طويييييلة ويطلب منه ان لا يترشح للانتخابات ، ها هاذا مله غباء ؟ انها المافيا العسكرية هي التي تقبط بالزمام مند عهود طويلة وبوتفليقة انه الا بيدق ديالهم.
يجب عليهم بمطالبة رحيل المافيا العسكرية كلها وترشيح جزاءري مدني لا علاقة له بالعسكر ان ارادو جزاءر جديدة اما غير بوتفليقة سوف تبقى الأمور كما هي عليه او اكفس.
دابا او يحيى بغى يخرج سالم بفلوسه وجسده قبل ما يحطوه امام القطبان ومع المدة بواحد بواحد غادي يسلت بروحه قبل فوات الاوان.
يجب عليهم بمطالبة رحيل المافيا العسكرية كلها وترشيح جزاءري مدني لا علاقة له بالعسكر ان ارادو جزاءر جديدة اما غير بوتفليقة سوف تبقى الأمور كما هي عليه او اكفس.
دابا او يحيى بغى يخرج سالم بفلوسه وجسده قبل ما يحطوه امام القطبان ومع المدة بواحد بواحد غادي يسلت بروحه قبل فوات الاوان.
27 - مار من هنا الاثنين 11 مارس 2019 - 20:35
مراوغرة عامرة في خاوية من العصابة الحاكمة لربح الوقت و البحث عن بديل لبوتفليقة. Stop
28 - عزيز لم حميدو الاثنين 11 مارس 2019 - 20:37
هل كانت السلطات الجارة انالانتخابات في خاة بقي الرئيس مرشحا او انسحب باقي المرسدشحين ؟
اجلت وذلك حتى يجدوا من سيخلف الرئيس شافاه الله
اجلت وذلك حتى يجدوا من سيخلف الرئيس شافاه الله
29 - حاميدو الاثنين 11 مارس 2019 - 20:43
Les algeriens rugissent dans la rue c est vrai ils sont un lion mais un lion que le regime conduit avec une ficelle.
30 - dzpower الاثنين 11 مارس 2019 - 20:58
الى 8-متابع و ماذا كنت تنتظر الدماء و النار و الرصاص.
31 - underscore الاثنين 11 مارس 2019 - 20:58
المغاربة الذين ينتقدون والله مافهمت والو
يعني درتو شي حاجة باش تنفضو الذل على ريوسكم
هاانتم هؤلاء الجوع الفقر القمع القرعة السجن الاقبية الضرب السوط المذلة المهانة على ابواب سبتة و مليلية وعاملات الفرولة و البغلات و عاملات الخليج و الاستغلال الجنسي و البيدوفيليا و المخدرات و التشرميل و الموت في الشاحنات طحن مو و الموت على حفنة دقيق و تهديم الكاريانات و تشريد العوائل
تركتم حريرتكم تحترق و لا هيين بامور بوتفليقة و هو عمل ما عمل و انجز ما انجز و شق الطرقات و بنى المصانع و المساكن و الميترو و الطرامواي في عشرات الولايات وووووو
يعني درتو شي حاجة باش تنفضو الذل على ريوسكم
هاانتم هؤلاء الجوع الفقر القمع القرعة السجن الاقبية الضرب السوط المذلة المهانة على ابواب سبتة و مليلية وعاملات الفرولة و البغلات و عاملات الخليج و الاستغلال الجنسي و البيدوفيليا و المخدرات و التشرميل و الموت في الشاحنات طحن مو و الموت على حفنة دقيق و تهديم الكاريانات و تشريد العوائل
تركتم حريرتكم تحترق و لا هيين بامور بوتفليقة و هو عمل ما عمل و انجز ما انجز و شق الطرقات و بنى المصانع و المساكن و الميترو و الطرامواي في عشرات الولايات وووووو
32 - assadik الاثنين 11 مارس 2019 - 21:10
قدم استقالته الى كرشي بوتفليقة و ليس لبوتفليقة
أين هو بوتفليقة أين الصور التي توثق ذلك،؟
عشنا و شفنا الجاهلية في 2019
أين هو بوتفليقة أين الصور التي توثق ذلك،؟
عشنا و شفنا الجاهلية في 2019
33 - وجهة نظر الاثنين 11 مارس 2019 - 21:17
لا أستبعد ان تكون هذه الاستقالة تمهيدا لخلافة بوتفليقة، وهي لعبة سياسية محكوكة منذ البداية..
34 - citoyen الاثنين 11 مارس 2019 - 21:23
C'est un piège qu'il tend au peuple algérien. En effet, il annule sa candidature et reporte les élections à une date inconnue. Cela veut dire qu'il continue à être président jusqu'à nouvel ordre. Quand ? On ne sait pas. Seul dieu le sait.
35 - morocco video: OMLLPLLB0QM الاثنين 11 مارس 2019 - 21:30
ههههه بعظ المغاربة حيت تيهدرو تقول راهم في السويد او سنغافورة وكيطالبو بالديموقراطية ومحاربة المفسدين في الجزائر الشقيقة واقسم بالله العظيم انا بعدا كنحشم نقرا بعظ التعاليق انشري يا عزيزتي هسبريس
36 - مغربي الاثنين 11 مارس 2019 - 21:34
كل مؤشرات تؤشر ان على الجزائر على فواهة بركان عاجلا ام اجلا يمكن ان يثور في اي لحظة خصوصا وان اجراءات التي اتخدها حكام حاكم الجزائر هذا المساء ( فريق سعيد بوتفليقة ) خارج دستور الجزاءري اولا و خارج جوهر مطالب الشارع الجزائري كما ان الاجراءات النظام يتضح جليا انها مجرد مناورة لتهدءة للالتفاف على مطالب الشعب الجزاءري الشقيق الواضحة المعالم التي تطالب بالتغيير جذري من خلال اقبار النظام الحالي بأكمله الذي منح و نهب ثروات الجزاءر و همش وسجن و قتل و عذب و نفى كل الطاقات الجزاءرية خصوصا معارضيه لانهم يجعلون المصالح العليا للجزاءر فوق كل اعتبار و بالتالي الاحتجاجات ستستمر في القادم من ايام الى التحقيق الهدف مشوذ اجثاث هذا النظام متهالك وليس تغيير اسماء باسماء هي تنتمي الى الدائرة النظام نفسه وهذا لن ينطلي على الجزاءريين خصوصا وان النظام لم يواكب العصر وظل يدعم الارهاب و يحارب السلم و السلام اقليمية قاريا دوليا خاصة بالفلسطين بالعقلية متحجرة وقودها مستضعفين الابرياء وما خفي اعظم .
37 - خالد وجدة الاثنين 11 مارس 2019 - 21:35
أصلا بوتفليقة ليس موجود مند سنين بسبب مرضه وأويحيى هو الذي استعمله الجيش لتسيير البلاد منذ سنوات والآن سوف يكون هو الرئيس. نعلم منذ سنوات أن رئيس الجزائر هو أويحيى المسير من طرف الجيش.
وهذه فرسة الشعب الجزائري للتغيير وإلا سوف يبقى بوتفليقة(أويحيى)إلا الأمد ولو بعد موته.
وهذه فرسة الشعب الجزائري للتغيير وإلا سوف يبقى بوتفليقة(أويحيى)إلا الأمد ولو بعد موته.
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