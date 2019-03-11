بوتفليقة يعين وزير الداخلية رئيسا لوزراء الجزائر

هسبريس - د .ب .أ

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، نور الدين بدوي، رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويحيى، الذي قدم له استقالته من منصبه.

وقالت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية إن بوتفليقة، كلف بدوي الذي كان يتولى منصب وزير الداخلية بتشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أن الرئيس عين رمطان لعمامرة، نائبا لرئيس الوزراء، وزيرا للخارجية، خلفا لعبد القادر مساهل.