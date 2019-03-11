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كُتّاب وآراء
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بوتفليقة يعين وزير الداخلية رئيسا لوزراء الجزائر
الاثنين 11 مارس 2019 - 20:41
عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، نور الدين بدوي، رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويحيى، الذي قدم له استقالته من منصبه.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية إن بوتفليقة، كلف بدوي الذي كان يتولى منصب وزير الداخلية بتشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أن الرئيس عين رمطان لعمامرة، نائبا لرئيس الوزراء، وزيرا للخارجية، خلفا لعبد القادر مساهل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
1 - salah35 الاثنين 11 مارس 2019 - 21:11
بوتفليقة الله يشافيه لا يعي شيئا, الذي يعين ويقيل هو رئيس الأركان قايد صالح, يضحكون على الشعب الجزائري
2 - الغاشي الاثنين 11 مارس 2019 - 21:11
بداية سياسة العصا لمن يعصا...المافيا الحاكمة لا يمكن أن تترك حكم بلد كالبقرة الحلوب لهم و لمريديهم بترول و غاز و امتيازات في شتى مجالات اقتصاد بلد المليون شهيد....
3 - من الجهة الأخرى الاثنين 11 مارس 2019 - 21:12
تبادل الأدوار ليس إلا .... الرجوع إلى الحلقة الأولى
5 - حاميدو الاثنين 11 مارس 2019 - 21:15
النظام يلعب خطة 2..4..4 لتحصين قلاعه ضد المد الجماهيري في الشارع والشعب يتفرج و يردد ....مبروك علينا مزال مزال.
6 - مواطنة 1 الاثنين 11 مارس 2019 - 21:18
ههههههههههههه ، حالف حتى يبقى رئيس وخى ما باغيينوش ، زعما أنا غادي ولكن بلاصتي نحط فيها اللي بغيت أنا ، وكون غير بقيتي احسن ، فعلا من الصعب التخلص من هذه العصابة ، الله يكون في عون الشعب الجزائري ، لا تغيير بقيتو في بلاصتكم .....
7 - لبيب ع وادي زم الاثنين 11 مارس 2019 - 21:21
تغيير المواقع ، والدخول في العهدة الخامسة ، دون كثير عناء ، ودون انتخابات ، ودون مواجهات ، والسدج ، يعتقدون ان ارادتهم انتصرت ، فاي انتصار واي تغيير هدا الدي يطبلون ويزمرون له ، صدق من قال 10 في اعقيل .
8 - الحمد لله الاثنين 11 مارس 2019 - 21:23
بسم الله نفس الوجوه استقال فلان عوضه فلان نفس الطينة وتبقى التعليمات و السيناريو هو هو اتمنى وجوه جديدة و شابة مدنية دم جديد روح جديدة اللهم لا شماتة في اخواننا الجزائريين اللهم وفقهم و ابعد عنهم كل مكروه كونو على يقين ان الفرج و الخير قادم انشاء الله يا حي يا قيوم اجمع شملنا مع اخواننا اخوكم في الله مغربي
9 - Watani الاثنين 11 مارس 2019 - 21:26
ويعود بوتفليقة من سويسرا بتأشيرة المرور الى ولاية خامسة بدون انتخابات!
10 - متابع الاثنين 11 مارس 2019 - 21:35
ما جدوى هذا التغيير و تشكيل حكومة جديدة و الإنتخابات على الأبواب،أظن أن الأنظمة العرببة عامة لا تقدر على ترك المناصب و الإمتيازات.....هذه خطة ليست بالمطمئنة.....
11 - واو الاثنين 11 مارس 2019 - 21:36
النظام باقي . بدل لحمار باغيول فقط.
اتمنى ان لا يقع الشعب الجزاءري في الفخ و يضحك عليه.
اتمنى ان لا يقع الشعب الجزاءري في الفخ و يضحك عليه.
12 - Aboukawtar الاثنين 11 مارس 2019 - 21:43
Le régime algérien étant pris au dépourvu par la colère populaire cherche à gagner du temps pour laisser libre cours à ceux qui ont profité de la manne pétrolière et amassé des fortunes colossales au mépris du bien-être du peuple pour decamper et rejoindre d'autres cieux plus sûrs. Le peuple algerien frère doit tenir compte de cette éventualité et contraindre ces mafieux à lui rendre les richesses spoliées qui lui reviennent de droit.
13 - %%%%% الاثنين 11 مارس 2019 - 21:51
qui tire les ficelles des marionnettes algeriens .en dirait alpachino dans le parrain. bravo l armée . maintenant bouteflika peut repose en paix .
14 - مغربي الاثنين 11 مارس 2019 - 22:00
الاجراءات التي تخدها فريق سعيد بوتفليقة بالتغيير اسماء باسماء من فريقه لن تنطلي على الشعب الجزاءري الشقيق والقادم من ايام سيقطع الشك باليقين انها مجرد مناورات و سحب عابرة تهييء لتهدءة و اعادة التوازن لكن العكس صحيح ستهييء لاجواء انفجار اقوى من كل توقعات خاصة و ان كل قوى الحية الجزاءرية اعلنتها انها مجرد مناورة خارج دستور بل هي لعبة لتهدءة للالتفاف على الجزائريين بالدرجة الأولى و محاولة لفرض امر الواقع على المنتظم الدولي وهي امور ستدهب ادراج الرياح في عاجلا ام اجلا لانها خارج مطالب الشعب الجزائري الشقيق الواضحة المعالم التي تجمع على اقبار النظام بوتفليقة بأكمله الذي قتل و سجن و نفى وعذب و نهب و سلم ثروات الجزائر و كرس الفساد وفق المصالحه الضيقة و بالتالي الجميع مناورات النظام لن تفلح في ثني الشعب عن المطالبه بعدما برزت جليا و اتضح ان النظام اختلط لديه الحابل بالنابل أثناء الاحتجاجات التي حملت مطالب جاءت خاج توقعات و إستراتيجيات النظام هنأ بيت قصيد و مربط فرس .
15 - سام الاثنين 11 مارس 2019 - 22:02
بوتفليقة ثعلب ماكر بالأمس طالب بالعهدة الخامسة و امام الاحتجاجات الشعبية قال بأنه يريد بعد انتخابه أن يعدل الدستور و يدعو لانتخابات سابقة لأوانها لن يترشح فيها الآن و كأنه يقول بعد تأجيل الانتخابات لا داعي للعهدة الخامسة سأظل في الحكم لتعديل الدستور و إجراء انتخابات بعد ذلك بمعنى أن الرجل يستخف بشعبه كل الاستخفاف و على هذا الشعب أن يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها و ان الرئيس الجديد هو من يتولى تعديل الدستور
16 - badr.madrid الاثنين 11 مارس 2019 - 22:04
انها صراحة لعبة الجيش انها تمديد لولاية الرئيس الرابعة حتى يتمكن من إخماد احتجاجات الشعب.
17 - حسن المغترب الاثنين 11 مارس 2019 - 22:09
فعلا سيناريو يشبه سيناريو المغرب، في 2011, مع حركة 20فبراير، ...
بنكيران قدم استقالة و تعيين العثماني...
كذلك سبحدت نفس الشيء في الجزائر سيكون هناك بلوكاج حكومي تم سيعود مجددا بوتفليقة ...
نطلب من الشعب الجزائري أن يستغل الوقت لتوعية الشباب لخوض غمار السياسة و تدعمونهم أنتم كشعب...
بنكيران قدم استقالة و تعيين العثماني...
كذلك سبحدت نفس الشيء في الجزائر سيكون هناك بلوكاج حكومي تم سيعود مجددا بوتفليقة ...
نطلب من الشعب الجزائري أن يستغل الوقت لتوعية الشباب لخوض غمار السياسة و تدعمونهم أنتم كشعب...
18 - ولد حميدو الاثنين 11 مارس 2019 - 22:11
في مسلسل مصري احتج السكان على العمدة و عندما صمموا على اعفائه لبى الوالي مطلبهم و لكن وزير الداخلية وبخ الوالي الدي سمع للسكان فرد عليه
لم عافيه بل عينته في بلدة احتج سكانها كدلك على عمدتهم و بادلتهما فقط و كل واحد سيذهب لمكان الآخر و المهم بهده الخطوة كان السكان يقولون
يحيا العدل يحيا العدل
لم عافيه بل عينته في بلدة احتج سكانها كدلك على عمدتهم و بادلتهما فقط و كل واحد سيذهب لمكان الآخر و المهم بهده الخطوة كان السكان يقولون
يحيا العدل يحيا العدل
19 - جزاءري خاوا خاوا الاثنين 11 مارس 2019 - 22:19
لاحظوا معي ان هدا النظام ا لميت استبدل عدو المغرب با خر اعدا عدو لمساهل بلعمامرة وهم في حالتهم هاده المغرب في الحلقوم
20 - دمحم الاثنين 11 مارس 2019 - 22:31
يهرب من يشاء و يبقى الأحرار في الجزائر.... نحن مع تصفية الجزائر من الفساد و الارهاب و كل شيء يحول بيننا في طريقنا جميعا إلى دول الجوار و الحوار و المغاربية أن شاء الله. أظن أن تمديد للرئيس و تعيين حكومة جديدة سيفتح الباب لخير الجزائر و ما يسع إليه الشعب الجزائري.
وصيتي لاخواني هي الرجوع إلى ولايتين و خلق منصب نائب لرئيس الجمهورية المقبل انشاء الله. اشكركم على الحراك السلمي و رفع إعلام الجزائر.
وصيتي لاخواني هي الرجوع إلى ولايتين و خلق منصب نائب لرئيس الجمهورية المقبل انشاء الله. اشكركم على الحراك السلمي و رفع إعلام الجزائر.
21 - Abou majd الاثنين 11 مارس 2019 - 22:38
استحيوا من العالم الرئيس اين هو حتى قال ويقول وقرر ويقرر وعين ويعين لا بد أن يخرج الحاكم الحقيقي الى العلن ويواجه الشعب هذا الذي يتكلم باسم الرىيس لماذا هو أو هم مختفون مختبؤون ممن هم خائفون ولماذا هم خائفون ومن يامرهم أو يشير عليهم بهذا السلوك الجبان ارجال الجزائر بكل هذا الجبن والدناءة والدلة وهم في القيادة لشعب
شيء لا يصدق ولا يعقل ولن تجد له تفسير
شيء لا يصدق ولا يعقل ولن تجد له تفسير
22 - قراءة صحيحة الاثنين 11 مارس 2019 - 23:03
تعيين بدوي رئيسا للحكومة. الرجل ذو الملامح الافريقية و بجانبه لعمامرة احد الد خصوم المفرب يجب ان نقراه نحن المغاربة برغبة حكام المرادية في العودة بقوة لافريقيا من خلال تسويق صورة عن الجزائر كما انها ليست البلد الذي طرد المهاجرين الافارقة و رما بهم في صحراء النيجر ومالي.
غلينا ان نقرا جيدا نوايا هؤلاء.
غلينا ان نقرا جيدا نوايا هؤلاء.
23 - ورديغة الاثنين 11 مارس 2019 - 23:04
بعد هذا التعيين من( بوتفليقة ) سينادي مناد بان بوتفليقة مات رحمه الله هذا والله اعلم
لعبة من لعب الجنرالات الذين يتحكمون في البلاد ويعتون فيها فسادا
لعبة من لعب الجنرالات الذين يتحكمون في البلاد ويعتون فيها فسادا
24 - بوحي عبد الرزاق فاس الاثنين 11 مارس 2019 - 23:09
هذا ولاية خامسة دون تعب و الشعب لا اضن انه سيقبل حيث يصر على طرد كل افرض العصابة الحاكمة
25 - كل من استقال من منصبه الاثنين 11 مارس 2019 - 23:13
كل من استقال من منصبه فهو معهم يلعبون لعبة القط و القأر استقلت من منصبك عندما انتهت ساعتك وليس قبل ادن لن تدخل السياسة مرة اخرى
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