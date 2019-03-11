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الرئيسية | خارج الحدود | تفاؤل حذر يسود الجزائر بعد "قرارات بوتفليقة"

تفاؤل حذر يسود الجزائر بعد "قرارات بوتفليقة"

تفاؤل حذر يسود الجزائر بعد "قرارات بوتفليقة"
هسبريس- د. ب. أ
الاثنين 11 مارس 2019 - 21:45

سيطر التفاؤل الحذر على الشارع الجزائري بعد إعلان رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية خامسة.

ونزل عشرات الجزائريين إلى وسط العاصمة الجزائر مباشرة بعد الكشف عن محتوى رسالة بوتفليقة ابتهاجا بالأمر، فيما كان سائقو السيارات يستخدمون أبواق السيارات للتعبير عن فرحتهم ربما بقرارات بوتفليقة.

لكن الإعلامي والناشط السياسي خالد درارني، وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصف إعلان بوتفليقة بأنه تمديد للعهدة الرابعة: "لا عهدة خامسة، لكن تمديدا للعهدة الرابعة. فضيحة، مخجل".

أما سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد المعارض، فلم يخف عدم ثقته بوعود بوتفليقة، حيث قال هو أيضا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فوز بالجولة الأولى، لا يجب وقف تعبئة الشارع. لا يجب أن تواصل الرئاسة الحالية حتى نهاية عام 2019. لا ثقة".

وكشف بوتفليقة، في رسالته إلى الأمة اليوم، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية خامسة، إضافة إلى إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة، وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - صالح صالح الاثنين 11 مارس 2019 - 21:53
المكر والخداع هي الثقافة المتفوقين فيها. ويبقى الحال على ما هو عليه. إلى أن يجد جديد في الموضوع.
يمكرون ويمكر الله. صدق الله العظيم.
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6
2 - toto الاثنين 11 مارس 2019 - 21:55
les algeriens sont content comme si boutaflica va etre remplacer par Obama
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-2
3 - عادل الاثنين 11 مارس 2019 - 22:00
أي تفاؤل أصلا كان يجب عليه عدم الترشح لأن حالته الصحية لا تسمح بذلك لم يتحقق بعد أي شيء هذه مناورة من النظام لأخذ الوقت ريتما تهدأ الأمور وتعود حليمة إلى عادتها القديمة
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1
4 - ملاحظ الاثنين 11 مارس 2019 - 22:02
تشكيل حكومة جديدة .. عهدة رابعة مكرر عوض عهدة خامسة. و الكل على خاطرو!
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2
5 - مواطن الاثنين 11 مارس 2019 - 22:02
هدا الجيل الدي يحتل الجزائر مند ( إستقلالها ) جيل صعب زعزعته لأنه واكل و شارب على ظهر الشعب
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6 - adam الاثنين 11 مارس 2019 - 22:06
عندما نقرأ شعار الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية صراحة نخجل عن أي ديمقراطية ينسبون أنفسهم
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3
7 - يجب ان تقام الانتخابات الاثنين 11 مارس 2019 - 22:08
يجب ان تقام الانتخابات في وقتها ويرشح الشعب شخص يعرفونه عز المعرفة لكي لا يتم التلاعب بهم
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4
8 - سام الاثنين 11 مارس 2019 - 22:11
تأجيل الانتخابات تعني أن بوتفليقة رئيسا للجزائر بالعهدة الخامسة أو بدونها و انه سيتولى تعديل الدستور بعقلية الماضي لضمان نظام الحكم حاضرا و مستقبلا فهل سيعي الشعب الجزائري بالمؤامرة السياسية و يطالب بالانتخابات في موعدها لكسر هيمنة من يستخفون به ذلك ما سنرى
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