جاكرتا تفتتح أول "خط مترو" بعد تأخير 30 عاما

هسبريس ـ مُتابعة

بدأت جاكرتا المرحلة التجريبية أمام الجمهور لأول خط مترو، ضمن شبكة النقل التي اقترحت لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي والتي يعول عليها الكثير في تخفيف الزحام المزمن في العاصمة الاندونيسية.

وبدأت المرحلة التجريبيةبعدد أولي يقدر بأربعة آلاف راكب، وسيرتفع تدريجيا إلى 28 ألف في اليوم الاخير من التجارب؛ في 24 مارس.

وتتوقع شركة المترو أن يشارك 285 ألف شخص في المرحلة الأولى التجريبية، وأن يصل عدد المستخدمين يوميا للمترو إلى 135 ألفا حين يبدأ تشغيله بشكل طبيعي.

وتقطع المرحلة الأولى من خط المترو مسافة بطول 16 كيلومترا، ووسيتم تمديدها تتابعا مع استمرار الانشاءات، وتمتد من شمال إلى جنوب العاصمة مرورا بمنطقة الأعمال في الوسط.

ويبلغ زمن الرحلة في المرحلة الاولى 30 دقيقة، مما يوفر نحو ساعة مقارنة بقطعها بالسيارة في ساعة الذروة.

وتمت صناعة القطارات من قبل شركة "نيبون شاريو" اليابانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 80 كيلومترا في الساعة داخل الانفاق، و100 كيلومتر في الساعة على المسارات فوق الارض.

ويسع كل قطار لنحو ألفي راكب، بينما تعد جاكرتا من أكثر الدول ازدحاما في المواصلات، إذ يقطن العاصمة والمناطق المجاورة لها أكثر من 30 مليون شخص.