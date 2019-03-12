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الرئيسية | خارج الحدود | شركات ودول تتخلى عن "بوينغ 737 ماكس 8"

شركات ودول تتخلى عن "بوينغ 737 ماكس 8"

شركات ودول تتخلى عن "بوينغ 737 ماكس 8"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 12:32

أعلنت عدة شركات طيران، بينها "جيت" الهندية و"جول" البرازيلية، وقف استخدام طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، القرار الذي اتخذته دول مثل سنغافورة واستراليا أيضا، عقب الحادث الذي تعرضت له طائرة من هذا النوع تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وراح ضحيته 157 شخصا كانوا على متنها.

واتخذت هذا القرار شركة الطيران الوطنية المكسيكية "أيرومكسيكو" وكذلك شركة "كايامان إيروايز" الوطنية في جزر كايمان، التي تمتلك طائرتين من هذا النوع، علاوة على الشركتين الهندية والبرازيلية والخطوط الملكية المغربية.

وذكرت "أيرومكسيكو"، ولديها 6 طائرات من هذا النوع الذي تصنعه شركة "بوينغ" الأمريكية العملاقة، أنها ستعلق استخدام "بوينغ 737 ماكس 8" لحين ورود معلومات حول الحادث، مؤكدة أن "أمن عملياتها وهدوء عملائها هو ما يهم" بالنسبة لها.

في حين أكدت "جيت" الهندية أن لديها خمس طائرات من هذا النوع، ولن تستخدمها في الوقت الراهن، مبينة أنها "على اتصال مع المنتج في سياق الكارثة التي وقعت".

وأعلنت شركة "جول" البرازيلية تعليق استخدام سبع طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" مؤقتا، تجنبا لأي حوادث محتملة.

وبدورها أعلنت هيئة الطيران المدني في سنغافورةعن وقف استخدام هذا النوع من الطائرات بشكل مؤقت على خلفية الكارثة الجوية، لتلتحق بإثيوبيا والصين وإندونيسيا ومنغوليا التي أعلنت تعليق استخدام "بوينغ 737 ماكس 8".

وأعلنت السلطات الاسترالية تعليق الرحلات الداخلية والخارجية على متن هذا النوع من الطائرات لحين جمع مزيد من المعلومات ومراجعة المخاطر المرتبطة بالسلامة.

وخسرت أسهم عملاق صناعة الطائرات الأمريكي نحو 13 مليار دولار في تعاملات مطلع الأسبوع ببورصة "وول ستريت" على خليفة الحادث الجوي.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت، الأحد الماضي، عقب ست دقائق من إقلاعها من أديس أبابا باتجاه نيروبي، بينما كان على متنها 157 شخصا من 35 دولة، لقوا مصرعهم جميعا.

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