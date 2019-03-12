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الرئيسية | خارج الحدود | "قانون الأراضي" يهدد حرية المزارعين بميانمار

"قانون الأراضي" يهدد حرية المزارعين بميانمار

"قانون الأراضي" يهدد حرية المزارعين بميانمار
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 13:45

يواجه الآلاف من المزارعين في ميانمار الاعتقال والطرد بعد أن انتهت المهلة المحددة لتقديم الطلبات من أجل الحصول على تصاريح للبقاء في أراضيهم.

وتعتبر التصاريح ضرورية من أجل قانون مثير للجدل، كان البرلمان قد قام بتعديله في شتنبر الماضي، وبلزم الذين يشغلون أو يستخدمون الأراضي، والتي تعتبر أرض فضاء من الناحية القانونية، التقدم بطلب للحصول على تصريح لاستخدامها لمدة 30 عاما وإلا سيواجهون الطرد منها والسجن لمدة تصل إلى عامين.

وتصنف الحكومة نحو ثلث إجمالي مساحة الأرض في ميانمار بأنها أرض فضاء أو بور أو بكر. ووفقا لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" فإن القانون يوفر حوافز للسلطات للإستيلاء على الأراضي، التي انتقلت للمنتفعين جيلا بعد جيل، من خلال ممارسات حيازة الأراضي غير الرسمية.

كما يدعو القانون الشركات الخاصة للمشاركة في المطالبات المتنافسة بالأحقية في الأراضي، ويزيد من احتمال حدوث نزاعات على الأراضي، بينما يقول فيل روبرتسون، نائب مدير المنظمة الحقوقية في آسيا، إن "مسؤولي البلدية ومسؤولي إدارة الأراضي وأعوانهم على وشك تنظيم يوم مخصص لنزع الأراضي".

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