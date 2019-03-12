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الرئيسية | خارج الحدود | تباين القراءات لقرارات بوتفليقة بصحف الجزائر

تباين القراءات لقرارات بوتفليقة بصحف الجزائر

تباين القراءات لقرارات بوتفليقة بصحف الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 18:45

تناولت الصحافة الجزائرية بإسهاب كبير قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث تباينت قراءاتها وتحليلاتها بحسب توجهاتها.

وقرر بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا لها في 18 أبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية خامسة إضافة إلى إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

وكتبت صحيفة " الخبر" بالبنط العريض: "بوتفليقة يمدد الرابعة"، موضحة أن رئيس الجمهورية رضخ لمطلب عدم الترشح للانتخابات وتأجيل الرئاسيات، لكن بالطريقة التي تضمن له البقاء رئيسا دون انتخابات.

وسارت صحيفة " ليبرتي" على نفس النهج وكتبت: "بوتفليقة يمدد عهدته"، فيما قالت صحيفة " لوطون داليجيري" إن " بوتفليقة يتراجع عن العهدة الخامسة".

وعلقت صحيفة "المجاهد" الحكومية على قرارات بوتفليقة بالقول: "في الخدمة الحصرية للشعب" ، وكتبت يومية " الوطن" مقالها الرئيس بعنوان : "يلغي الرئاسيات ويبقى في السلطة .. الحيلة الأخيرة لبوتفليقة".

واختارت صحيفة "البلاد" عنوان: " حراك الشارع يعصف بالرئاسيات"، بينما نوهت " لوسواغ دالجيري" بقرارات بوتفليقة الذي تقدم بـ7 التزامات حسب يومية " ليكسبريسيون".

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