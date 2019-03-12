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كُتّاب وآراء
إسرائيليون يجتثون أشجار الزيتون في نابلس
أقدم مستوطنون إسرائيليون على قطع عشرات الأشجار من الزيتون في أراضي بلدة "بورين"، جنوب مدينة نابلس، في شمال الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن المزارعين في بلدة "بورين" اكتشفوا تقطيع نحو 30 شجرة زيتون، عقب توجههم لحراثة أراضيهم المحاذية لمستوطنة "يتسهار".
وأضافت أن منطقة "القعدة"، الواقعة جنوب البلدة، تتواجد فيها أشجار زيتون تزيد أعمارها عن 70 عاما، ويجري استهدافها بين الحين والآخر من قبل المستوطنين.
ويتعمد المستوطنون باستمرار الاعتداء على الممتلكات والأراضي الفلسطينية، بما يشمل قطع وحرق أشجار الزيتون واقتلاع شتائله بالمنطقة، ومنع الفلاحين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.