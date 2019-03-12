ماكرون يشجع "فترة انتقالية معقولة" في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتراجع عن الترشح لعهدة خامسة "يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر" ودعا إلى "فترة انتقالية لمدة معقولة".

وامتثل بوتفليقة إلى مطالب مظاهرات حاشدة ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما، لكنه أجل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل؛ ووعد بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية في البلاد.

ولم يقدم الرئيس الفرنيسي إيمانويل ماكرون، ضمن تعليقه على المستجدات الجزائرية، تفاصيل حول ما يعتبره "مدة معقولة للفترة الانتقالية".