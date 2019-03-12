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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يشجع "فترة انتقالية معقولة" في الجزائر

ماكرون يشجع "فترة انتقالية معقولة" في الجزائر

ماكرون يشجع "فترة انتقالية معقولة" في الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 15:37

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتراجع عن الترشح لعهدة خامسة "يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر" ودعا إلى "فترة انتقالية لمدة معقولة".

وامتثل بوتفليقة إلى مطالب مظاهرات حاشدة ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما، لكنه أجل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل؛ ووعد بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية في البلاد.

ولم يقدم الرئيس الفرنيسي إيمانويل ماكرون، ضمن تعليقه على المستجدات الجزائرية، تفاصيل حول ما يعتبره "مدة معقولة للفترة الانتقالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - دزيري الثلاثاء 12 مارس 2019 - 15:54
ماكرون يشجع على فترة انتقالية لتكريس الإستغلال الفرنسي لثروات الدزير
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16
2 - تعليق الثلاثاء 12 مارس 2019 - 15:57
أنتم و بوتفريقة وجهان لعملة واحدة... فرنسا خرجت من الباب و دخلت من النافذة... و هو خرج من العهدة الخامسة مضطرا ليدخل بخبث من العهدة الرابعة .
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9
3 - بن يوسف الثلاثاء 12 مارس 2019 - 15:58
كلنا مع الإنتقال الديموقراطي في الجزائري ...فرنسا دولة صناعية ديموقراطية وفيها تصنع قوانين العالم وتوجد فيها المحاسبة والحماية الإجتماعية عكس الجزائر دولة فاشلة يحكمها العسكر الديكتاتوري الخائن الذي سرق جميع ثروات الجزائر و قام بتفقير الشعب الجزائري.
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4
4 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 12 مارس 2019 - 15:58
فرنسا هي و الغرب المنافق ، سبب تخلف جل البلدان العربية و الإفريقية ، و سبب تجبُّر حكام هذه الدول ، لأن مصالحها فوق كل مصالح شعوب هذه الدول
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5 - boulevard de Hamid الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:04
حل المشاكل العربية تمليها الدول الغربية. ماهو ثمن هدا الموقف سيدي الرئيس؟؟
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6 - عبد الواحد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:05
فرنسا لا تهمها مصلحة الشعب الجزائري كل ما يهمها هو مصالحها
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7 - التازي العبوبي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:08
السيد ماكرون هل انت مع الشعب الجزائري ام مع مصالح فرنسا يبدو لي ان هاته سياستكم تفرضونها على الشعب الحزائري الشقيق
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8 - ayoub الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:12
ما دامت في مصلحة ماما فرنسا !!
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9 - H. Mourad الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:14
فرنسا هي سبب المشاكل في المستعمرات القديمة... لازالت ذيول الاستعمار تخدم المصالح الفرنسية لأن التبعية الاقتصادية رهينة بالتبعية السياسية... ورخاء الدول العربية يعني تفوقها تعليميا واقتصاديا وعسكريا و هذا يشكل بالنسبة لهم تهديدا مستقبليا وخاصة إذا توحدت الدول العربية أو الإسلامية... لكن يبدو أن هناك زمان العمالة الخارجية قد أوشك على الانتهاء لأن الأوضاع تغيرت وكل شيء بات مفضوحا.
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10 - mosi. الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:15
عنذما يكون نظام قائم يتملقونه و يساندونه و يتبلحسون به...وعنذما ينهار ذلك النظام يخرجون من جحورهم طالبين انتقال سياسي سلمي و مساندين لحق الشعب في الديمقراطية و الحقوق...الغرب منااااافق...مضحك كيف اننا لا زلنا نعيرهم وزنا و أهمية...بعد ان امتصو و نهبو ثروات بلداننا و زرعو في السلطة عبيدهم ليمصوا ما تبقى و يرسلوها كودائع لبنوكهم....
مشكلة الشعب الجزائري هم الجنرالات الدونكيشوتيين الذين يصورون للجزائريين عدوا لا وجود له الا في مخيلاتهم المريضة و خدمة لمصالحهم الخبيثة...
المغرب و الشعب المغربي ليس عدوا للجزائر و الشعب الشعب الجزائري و لا لموريتانيا و الشعب الموريتاني...نحن اخوة و أبناء عمومة...متى تستفيقوا من تنويم قادتكم الذين خانوا اجدادكم و استولوا على ثورتهم ضد المستعمر و ثروتهم بعد الاستقلال...
المغرب ساعد الجزائر على الاستقلال بالمال و السلاح و الرجال...والمغرب له اليد الكبيرة في استقلال موريتانيا...لا نطلب شيئا الا العرفان.
لا حول ولا قوة الا بالله على...
الملايير الممليرة سرقت هباءا وعدوانا اثيما من الشعب الجزائري بإسم البوليزاريو و استعداء المغرب...
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11 - عبد الحق الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:15
وكالة الانباء الفرنسية القسم العربي
رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتخلي الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة عن الترشح لولاية جديدة ووصف ماكرون هذه الخطوة بأنها “جانب جديد في تطور الديمقراطية العربية”.

وقال ماكرون اليوم الثلاثاء إنه يجب أن تكون هناك الآن عملية انتقالية بمدة معقولة ” وسنبذل كل ما هو ممكن من أجل أن ندعم الجزائر بصداقة واحترام في العملية الانتقالية “.

وتابع ماكرون:” أنا أرحب بالعزة التي عبر بها الشعب الجزائري ولاسيما الشباب عن أملهم واستعدادهم للتغيير كما أرحب أيضا باحترافية قوات الأمن”.


















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12 - مغربي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:19
ما علاقة تعليقك بالموضوع? هذا تملق واضح, في فرنسا تصنع قوانين العالم? كيف هذا? هل حصرت العالم كله في فرنسا? فرنسا ضعيفة مقارنة بكثير من الدول, من الواضح انك مطلع على فرنسا وحدها, فرنسا هي سبب المشاكل في كل افريقيا, حيث انها تعتمد في اقتصادها اولا على نهب ثروات البلدان بمساعدة طابور خامس من المتملقين والمهووسين بفرنسا, لترفع الجزائر ثمن الغاز او النيجر ثمن اليورانيوم وسنرى رد فعل دولة الحقوق والعدل
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