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الرئيسية | خارج الحدود | "تمارين خنجر" تجمع بين قوات عمانية وبريطانية

"تمارين خنجر" تجمع بين قوات عمانية وبريطانية

"تمارين خنجر" تجمع بين قوات عمانية وبريطانية
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 14:04

أعلنت سلطنة عمان عن تنفيذ وحدات من قواتها بمحافظة الوسطى (وسط البلاد) تمرين (خنجر عمان) بدعم من سلاح الجو ومشاركة وحدات من القوات البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول عسكري عماني، أن (خنجر ع مان) "تمرين مشترك ميداني" جرى بين عدد من وحدات الجيش العماني بدعم جوي من السلاح العماني ووحدات من القوات البرية البريطانية، بغرض "تقييم أداء وقدرة الوحدات القتالية والمساندة وسبل تطويرها للأفضل".

ومن جانبه، أشار مسؤول عسكري بريطاني مشارك في التمرين، تضيف المصادر ذاتها، الى أن "حجم منطقة التمرين ومسرح العمليات أسهم في تنفيذ مراحل المعركة مع القوات العمانية وتحقيق التمازج بين القوات المشاركة".

وت جري القوات العمانية تمارين وتدريبات منتظمة في مختلف المجالات العسكرية مع قوات عدد من البلدان، من بينها بريطانيا التي نفذت بالاشتراك معها مؤخرا في 20 فبراير الماضي "البيان العملي لتمرين (عاصفة الجبل)"، الذي جرت أطواره في المناطق الجبلية، وقبله كانت نفذت معها، في أكتوبر، أكبر مناورة عسكرية في تاريخها، استمرت نحو شهر ، بعد توقف دام 17 عاما، إذ انطلقت نسختها الأولى في 1986، والثانية في 2001.

يشار الى أن هذه التمارين تندرج في إطار البرامج التدريبية السنوية، للحفاظ على "المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش العماني"، وأيضا "لتنمية المهارات القيادية وتبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة ودعم أواصر التعاون العسكري المشترك".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسن الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:27
حفظ الله السلطنة شعبا و سلطانا
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