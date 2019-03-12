24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4013:4217:0019:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. سوق للقرب يحتضن الباعة المتجولين بعين السبع (5.00)

  2. العثماني يشيد بمستوى علاقات المغرب والإمارات (5.00)

  3. الفرنسية قزم جهوي والإنجليزية هي اللغة العلمية والعالمية (5.00)

  4. ركود العقار يدفع مجموعات استثمارية إلى التصدير (5.00)

  5. تفاؤل حذر يسود الجزائر بعد "قرارات بوتفليقة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | البرلمان البريطاني يرفض مجددا اتفاق "بريكسيت"

البرلمان البريطاني يرفض مجددا اتفاق "بريكسيت"

البرلمان البريطاني يرفض مجددا اتفاق "بريكسيت"
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 20:49

رفض البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، وللمرة الثانية الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، فيما يعمق أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود، قبل 17 يوما فقط على الموعد المقرر للمغادرة.

وصوت البرلمان ضد الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه ماي بأغلبية 391 صوتا مقابل 242 بعدما أخفقت المحادثات التي أجرتها في اللحظات الأخيرة مع زعماء الاتحاد أمس في تبديد مخاوف منتقديها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.