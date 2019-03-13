24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. "بنت الباطرون" تقود إدار إلى "اتهامات البوز" (5.00)

  2. سوق للقرب يحتضن الباعة المتجولين بعين السبع (5.00)

  3. العثماني يشيد بمستوى علاقات المغرب والإمارات (5.00)

  4. ركود العقار يدفع مجموعات استثمارية إلى التصدير (5.00)

  5. غاضبون من القنصليات يطالبون برسوم "الفيزا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حادث تحطم طائرة إثيوبية يخلف صدمة كندية

حادث تحطم طائرة إثيوبية يخلف صدمة كندية

حادث تحطم طائرة إثيوبية يخلف صدمة كندية
متابعة من مبارك بوعلي
الأربعاء 13 مارس 2019 - 02:26

خلف تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد الماضي، صدمة في كندا بعد إعلان مصرع 18 مواطنا كنديا في الحادث الذي أودى بحياة 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وقدّم الوزير الأول الكندي جوستان ترودو، عبر "تغريدة" على مواقع التواصل الاجتماعي، "خالص عزائه لعائلات ضحايا الطائرة الإثيوبية، ولكل من فقد فيها أصدقاء أو عائلة أو أحباء"، واصفا الحادث بـ"المؤلم جدا".

من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية الكندية أن "فقدان 18 كنديا حادث مروع"، مؤكدة أنّ "الحكومة الكنديّة تجري اتّصالات مكثّفة مع السلطات الإثيوبيّة لمعرفة المزيد من التفاصيل في أسرع وقت ممكن".

وارتباطا بحادث تحطم الطائرة، ذكرت مصادر أن قائد الطائرة كان قد اتصل بسلطات مطار أديس أبابا بُعيد إقلاعه، وأبلغها بأن صعوبات تواجهه، وبعدما سُمح له بالعودة تحطّمت الطائرة مخلفة وفاة جميع الركاب.

يشار إلى أن الطائرة التي سقطت بعد 6 دقائق من إقلاعها أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي كانت تقل ركابا من أزيد من 30 جنسية. وكان من بين الضحايا 32 كينيا و18 كنديا و9 إثيوبيين و8 إيطاليين و8 صينيين و8 أمريكيين و7 فرنسيين و7 بريطانيين و6 مصريين، و5 من هولندا و4 هنود و4 من سلوفاكيا و3 من النمسا، و3 من السويد و3 من روسيا وإسبانيَان ومغربيَان وبولنديان وإسرائيليّان، وراكب واحد سافر بجواز سفر للأمم المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.